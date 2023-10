L’ex compagno – un ragazzo di 24 anni – è stato investito mentre percorreva via Argine a bordo di una bici elettrica.

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Investe l’ex in bici, 21enne arrestato a Napoli

Ha travolto con l’auto il suo ex fidanzato mentre – a bordo della sua bici elettrica – percorreva via Argine a Napoli. Poi è fuggito via, lasciandolo sull’asfalto. È per questo motivo che poche ore fa un 21enne di Napoli è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

A condurre le indagini i carabinieri, che hanno accertato la responsabilità del 21enne che non si era rassegnato alla fine della relazione, durata per due anni. All’interno dell’abitazione del giovane arrestato questa mattina è stata rinvenuta e sequestrata la vettura con cui avrebbe investito il suo ex.

La vittima – trasferita all’Ospedale del Mare – è stata dimessa con 10 giorni di prognosi.