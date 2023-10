Travolta e uccisa dalla suocera, Martina Breschi muore a 31 anni: lascia una bimba di un anno

L’incidente è avvenuto lo scorso sabato pomeriggio a Figline Valdarno, in provincia di Firenze. La vittima e la suocera stavano facendo compere per festeggiare il primo compleanno della bimba di Martina, quando la giovane è stata travolta dall’auto.

La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento. Quel che è certo è che per la 31enne non c’è stato nulla da fare. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita.

Travolta e uccisa da un’auto: Martina Breschi muore a 31 anni

Una festa da preparare che in pochi minuti si è trasformata in tragedia. Martina Breschi, 31 anni, è rimasta vittima di un drammatico incidente d’auto lo scorso sabato pomeriggio a Figline Valdarno, provincia di Firenze. Quel giorno la vittima è uscita con la sua bimba di 11 mesi e la suocera per acquistare addobbi per il compleanno della piccola, ormai imminente. Mentre riponeva alcune buste nel bagagliaio dell’auto, guidata dalla suocera, Martina è stata travolta dalla vettura. A bordo dell’auto, seduta nel seggiolino, c’era anche la bimba di Martina.

L’urto è stato talmente violento, che per Martina Breschi non c’è stato nulla da fare. Gli operatori del 118, giunti sul posto in pochi minuti, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La vittima e il compagno – insieme alla piccola – erano venuti qualche giorno in Italia proprio per festeggiare il compleanno della bambina e il suo battesimo. La coppia viveva in Germania.

Indagini in corso

Al momento la dinamica della tragedia è ancora da ricostruire con esattezza, ma quella della tragica fatalità sembra l’ipotesi seguita dagli inquirenti. La salma della 31enne è già stata restituita ai familiari. Questo pomeriggio, nella chiesa di Sant’Agostino a Prato (città d’origine di Martina Breschi), si terranno i funerali della giovane mamma.

L’autopsia sul corpo della vittima non è stata disposta, ma la ricostruzione di quei drammatici istanti prosegue a pieno ritmo. Secondo quanto ricostruito finora, la vettura guidata dalla suocera, con cambio automatico, pare fosse ferma in leggera discesa quando è avvenuta la tragedia.