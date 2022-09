Inter-Skriniar, il rinnovo è ancora lontano

Nonostante le insistenti voci che lo davano al Paris Saint Germain in estate Milan Skriniar è rimasto all’Inter, ora i nerazzurri stanno trattando un rinnovo che però sembra piuttosto complicato per via delle importanti pretese del difensore slovacco, i campioni di Francia rimangono alla finestra



L’ascesa negli anni di Milan Skriniar è sotto gli occhi di tutti, il nerazzurro è ormai una certezza per il club con Beppe Marotta che sta lavorando nella speranza di prolungare il contratto con il calciatore entro tempi brevi.

L’inizio di stagione dei nerazzurri è stato abbastanza deludente e tutta la difesa di Inzaghi, Skriniar compreso, ha evidenziato lacune inaspettate viste le grandi stagioni passate e la forza individuale anche di Bastoni e De Vrij.

In queste settimane di pausa sia Marotta che Zanetti hanno rinnovato la fiducia a Simone Inzaghi ora il tecnico piacentino avrà il compito di dare la svolta definitiva a questa stagione.

Skriniar non rinnova con l’Inter, PSG alla finestra

Galtier fin dal momento del suo arrivo a Parigi non ha mai nascosto l’ammirazione e la stima per Milan SKriniar, il difensore slovacco è entrato cosi nella lista dei desideri del club parigino che a gennaio potrebbe tornare in forte pressing sul giocatore.

L‘Inter sta trattando il rinnovo con il proprio numero 37 ma al momento le parti sono molto lontane, Skriniar pretende un ingaggio da top player assoluto, cifra che il club nerazzurro non può permettersi allo stato attuale.

Marotta continuerà a tenere stretti i contatti con l’entourage del giocatore slovacco con la speranza di chiudere presto la trattativa per il rinnovo e di blindare definitivamente quello che ad oggi è uno dei miglior difensori d’Europa.

In un momento cosi difficile per la stagione dell’Inter il numero 37 dovrà essere bravo ad alzare il proprio livello di attenzione e tornare a comandare una difesa che in questi primi due mesi ha concesso troppo agli avversari.

Al momento Milan Skriniar ha giurato amore eterno all’Inter ma in caso di maxi offerta da parte dei parigini lo slovacco potrebbe decidere di cambiare aria e di provare un’esperienza diversa.

I tifosi nerazzurri sperano in una vittoria convincente nella sfida con la Roma, ad Inzaghi il compito di ridare equilibrio e serenità ad una squadra che finora sta disputando una stagione decisamente al si sotto del grande mercato svolto dalla società.

Con la Roma tornerà probabilmente Romelu Lukaku.