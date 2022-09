Inter, Simone Inzaghi rischia l’esonero?

Un avvio di stagione difficile per l’Inter di Simone Inzaghi che ha già perso due scontri diretti in campionato ed ha fallito la prima partita di Champions League uscendo sconfitta da San Siro contro il Bayern Monaco di un super Leroy Sane.



Simone Inzaghi è arrivato sulla panchina nerazzurra durante la scorsa estate subentrando ad Antonio Conte, l’ex tecnico della Lazio non è riuscito confermarsi Campione d’Italia ma la sua Inter ha comunque conquistato due trofei battendo la Juventus sia in finale di Coppa Italia che nella Supercoppa Italiana.

Il ritorno di Romelu Lukaku ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi che chiedono alla propria squadra di tornare a vincere lo scudetto togliendolo ai rivali rossoneri che però hanno appena vinto il derby cittadino con la doppietta di Rafael Leao.

Dopo le sconfitte con Lazio e Milan la panchina del tecnico ha iniziato a tremare ma in settimana Beppe Marotta ha rinnovato la propria fiducia al tecnico che per il momento sembra destinato a rimanere stabile in panchina.



Simone Inzaghi ora rischia davvero l’esonero?

L’avvio di stagione dell’Inter è sicuramente deludente ma il campionato è ancora lungo e Simone Inzaghi ha dimostrato già durante lo scorso campionato di avere tutti i requisiti per fare bene e riportare la squadra sul tetto d’Italia.

Per il tecnico nerazzurro ora sarà fondamentale recuperare la piena fiducia dei propri tifosi e, soprattutto, Romelu Lukaku, calciatore che sembra fondamentale in questo momento per il gioco dei vice campioni d’italia.



Domani alle 18 l‘Inter sarà impegnata a Torino nel difficile match contro i granata di Ivan Juric, partita da vincere assolutamente per ridare morale ed entusiasmo a tutto l’ambiente.

In queste prime uscite stagionali ciò che preoccupa maggiormente è un’insolita fragilità difensiva;Bastoni, De Vrij e Skriniar stanno commettendo tante ingenuità ed i 9 gol subiti nelle prime sei partite di Campionato sono decisamente troppi visto il valore dei difensori a disposizione di Inzaghi.

Domani vicino a Lautaro Martinez dovrebbe esserci ancora una volta Edin Dzeko con Joaquin Correa che potrebbe partire nuovamente dalla panchina.

Simone Inzaghi merita ancora fiducia, Marotta e la società sono stati chiari e diretti nel messaggio, ora starà al tecnico piacentino dimostrare ancora una volta il proprio valore e la capacità di ridare entusiasmo ed anima alla propria squadra.

Juventus ed Inter lotteranno fino alla fine, il Milan è avvisato e per vincere di nuovo lo scudetto dovrà faticare molto.