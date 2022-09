Ictus in diretta, la giornalista Julie Chin salva grazie ai colleghi

Colta in diretta tv da ictus, la giornalista Julie Chin è la protagonista di questa disavventura drammatica. La conduttrice di KJRH-TV di Tulsa, in Oklahoma stava conducendo il telegiornale sul canale 2 News Oklahom quando ha accusato un malore lasciando la linea al meteo.

Stava conducendo l’edizione mattutina, in diretta come sempre, Julie Chin riportando le notizie riguardanti un lancio in orbita del razzo della Nasa Artemis-I, sorridente e professionale come sempre ma ad un certo punto è successo qualcosa.

L’ictus in diretta mentre legge le notizie

La sfortunata protagonista di questa disavventura ha iniziato man mano a biascicare le parole risultando essere sempre più impacciata.

La conduttrice ha letteralmente cambiato volto. Il volto luminoso e sorridente che la contraddistingue nella lettura delle notizie, diventa sempre più serio e cupo, manifestando quella che, oramai, era una condizione di disagio.

La donna si stava accorgendo che qualcosa non andava e, soprattutto, che fosse qualcosa di grave. Nonostante il malore, però, è riuscita a scusarsi con i telespettatori prima di dare la linea al meteo.

Sono stati i colleghi ad intervenire prontamente soccorrendo la donna. Gli stessi, riconoscendo quelli che erano i sintomi, hanno allertato il 911 permettendo ai sanitari di soccorrere tempestivamente la Chin salvandole la vita.

La donna ricoverata prontamente e sottoposta ad una degenza ospedaliera ora sta meglio. Sembrerebbe essere fuori pericolo. Intanto il video che la vede protagonista di quella drammatica mattina è diventato virale divulgato nel web.

E proprio attraverso il web mediante i suoi social oggi la conduttrice tv ringrazia tutti “First of all: Thank you” (prima di tutto grazie), comincia così il suo lungo post su Facebook. Rassicura i suoi telespettatori, poi, scusandosi ancora una volta. Con il suo post sul social spiega cosa sia avvenuto quella mattina.

Ricoverata in ospedale ringrazia i soccorritori

Dice di non aver accusato nessun sintomo o malore nelle ore precedenti e che tutto sembrava andare come sempre, fino a quando durante la diretta tv ha iniziato a sentirsi strana non riuscendo a leggere le notizie perdendo parzialmente la vista da un occhio.

“Le parole non uscivano”, continua la donna nella descrizione di quegli attimi drammatici, e poi il braccio e la mano che si intorpidiscono e lei che si rende conto che qualcosa non va riuscendo a scusarsi prima di dare la linea al meteo.

Grazie alla prontezza dei colleghi ed all’arrivo dei medici è riuscita a salvarsi. Ora ricoverata in ospedale le sue condizioni migliorano ma ci sarà bisogno di ulteriori analisi ed approfondimenti.