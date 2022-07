Inter, show della Lu-La contro il Novara!

By

L’Inter di Simone Inzaghi continua la sua preparazione estiva in vista dell’inizio di stagione e si gode la ritrovata coppia d’attacco formata da Lukaku e Lautaro Martinez.

I tifosi aspettano di rivedere ufficialmente in campo la tanto acclamata Lu-La, protagonista assoluta dell’ultimo scudetto interista



Nella giornata di ieri nel centro sportivo di Appiano Gentile, l’Inter ha ospitato il Novara in una partitella amichevole in cui i nerazzurri hanno confermato le buone sensazioni mostrate nelle precedenti sfide estive.

I nuovi acquisti si sono subito integrati bene all’interno degli schemi tattici di Simone Inzaghi che sa di poter contare su una rosa forte e competitiva in grado di lottare fino in fondo per il titolo di Campione d’Italia.

Sfumato definitivamente l’affare Dybala, i nerazzurri si godono un attacco che segna e divertente i tifosi con Dzeko Lukaku e Lautaro in gol contro la società piemontese.

L’Inter ha strapazzato il Novara con un netto 8-1 lasciando buone sensazioni a Simone Inzaghi che continuerà a lavorare sperando in qualche nuovo innesto da parte della propria società.

Lukaku-Lautaro, è tornata la coppia gol!

Sono gli uomini più attesi della stagione e Romelu Lukaku, dopo il grande ritorno, ha tanta voglia di riprendersi il riconoscimento di miglior attaccante della Serie A dopo la disastrosa esperienza in Inghilterra con la maglia del Chelsea



Il ritorno del belga ha spaccato la tifoseria nerazzurra con gran parte dei supporter interisti che non hanno nascosto la loro rabbia per il clamoroso addio di Big Rom nella scorsa stagione.

Il classe ’93 dovrà disputare una stagione importante per rilanciarsi e farsi di nuova amare da un pubblico che lo aveva eletto come beniamino assoluto della propria squadra riconoscendogli i panni del leader e del trascinatore.

A Milano Lukaku ha ritrovato il compagno di reparto ed amico Lautaro Martinez, con il quale ha sempre dimostrato di avere un feeling particolare e di completarsi alla perfezione.

Rimasto a secco nelle precedente sfide, ieri “Big Rom” è tornato al gol nell’amichevole contro il Novara ed ha partecipato attivamente alle reti segnate dal proprio compagno di reparto argentino.

Simone Inzaghi si gode un attacco importante che dovrà provare a trascinarlo ad uno scudetto che, dopo la beffa dello scorso anno, rimane nei desideri dell’ex tecnico biancoceleste.

L’Inter esordirà il 14 agosto quando andrà a Lecce per inaugurare la propria stagione di Serie A nella sfida esterna contro i neo promossi pugliesi in un mese di agosto che sarà subito decisivo per capire la condizione dei nerazzurri.