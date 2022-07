Inter, ora Skriniar può rimanere!

Sfumato definitivamente l’affare Bremer, l’Inter toglie ufficialmente dal mercato Milan Skriniar che saluterà il club nerazzurro soltanto davanti ad un’offerta irrinunciabile. Marotta manda un segnale forte al Paris-Saint Germain.



Giornate importanti per il mercato dell’Inter, Beppe Marotta dopo un mese da protagonista si è visto soffiare in poche ore prima Paulo Dybala e poi Gleison Bremer, il direttore sportivo nerazzurro è cosi costretto a rivedere qualche strategia.

Diverse ma con lo stesso esito le due telenovele di mercato: il mancato arrivo di Dybala è stato causato da una scelta ben precisa del club nerazzurro che con l’arrivo di Lukaku non ha più visto l’argentino come necessario all’interno dello schema tattico di Inzaghi.

Bremer invece è stato letteralmente sfuggito a Beppe Marotta che ha ceduto di fronte all’offerta messa sul piatto di Urbano Cairo dalla Juventus di Maurizio Arrivabene.

Due giorni difficili per il popolo interista che già sognava un tridente offensivo da sogno con Dybala-Lautaro e Lukaku ed una linea difensiva completata dal “centralone” brasiliano.

Ora per il club di Appiano Gentile diventa fondamentale riuscire a resistere all’offerta del Paris-Saint Germain per Milan Skriniar.

Inter, Skriniar ora può restare!

Simone Inzaghi non vuole rinunciare a Milan Skriniar, il difensore slovacco è diventato un pilastro della retroguardia difensiva nerazzurra ed una sua cessione a pochi giorni dall’inizio della stagione stravolgerebbe totalmente i piani dell’ex tecnico biancoceleste.



Il mancato arrivo di Bremer blocca definitivamente lo slovacco che ora partirà soltanto di fronte ad un’offerta clamorosa da parte del Paris-Saint Germain.

I campioni di Francia sono da settimane ormai in trattativa con lo slovacco ma hanno più volte ribadito di ritenere esagerata la richiesta di 70 milioni fatta dal club nerazzurro che ora, a maggior ragione, non intende abbassare le proprie pretese.

La Juventus potrebbe, involontariamente, aver fatto un regalo dunque ai tifosi interisti che ora sognano di vedere ancora il forte difensore slovacco guidare la difesa dell’Inter anche nella prossima stagione.

Con un calciomercato cosi imprevedibile è difficile fare previsioni, ad oggi però la sensazione è che Skriniar possa rimanere in nerazzurro e provare a riportare l’Inter alla conquista del tricolore.

i nerazzurri continuano inoltre a monitorare con grande attenzione la pista legata a Merih Demiral, il turco, sfumato Bremer, diventa il primo obiettivo per la difesa in caso di partenza del classe ’95.

Marotta dovrà valutare bene le prossime strategie per non vanificare un mercato condotto in modo egregio fino a questo momento.