Inter in goleada contro la Pergolettese, finisce 8-0

In attesa del difficile test amichevole contro il Villareal di Sabato, l’Inter di Simone Inzaghi strapazza la Pergolettese con un netto 8-0 grazie alla doppietta di Lautaro Martinez ed ai sigilli di Lukaku, Dzeko, Gagliardini, D’Ambrosio e Calhanoglu.



In vista del prestigioso match amichevole di sabato contro il Villareal, l‘Inter di Simone Inzaghi ha effettuato un allenamento congiunto contro i ragazzi della Pergolettese, club che milita nel campionato di Serie C.

Il pomeriggio si è concluso con una partitella amichevole in cui i nerazzurri hanno potuto mettere minuti sulle gambe trascinati da un Lautaro Martinez apparso subito in grande spolvero.

Il numero 10 ha segnato una doppietta mettendo in mostra una condizione fisica già ottimale e dimostrando di essere pronto per una stagione in cui l‘Inter ha l’obiettivo di tornare sul tetto d’Italia.

Inter, la stagione della verità

Dopo lo scudetto conquistato sotto la guida di Antonio Conte, i nerazzurri non sono riusciti a confermarsi Campioni d’Italia perdendo il testa a testa con il Milan nel finale della passata stagione.

Simone Inzaghi, grazie al prezioso ritorno di Romelu Lukaku, ha l’obiettivo di riportare l’Inter in vetta alla classifica cercando di vincere il suo primo grande titolo da allenatore.

Il club milanese ha svolto un importante calciomercato perdendo Ivan Perisic ma aggiungendo tanta qualità alla rosa con gli arrivi di Lukaku, Asllani, Bellanova e Onana.

Simone Inzaghi ha chiesto alla propria società un ultimo sforzo per cercare un profilo in grado di sostituire l’esterno croato sulla fascia sinistra con Filip Kostic sempre più vicino ai nerazzurri.

Robin Gosens infatti ha fin qui deluso le attese e a Milano, complice anche qualche problemino fisico, non è mai riuscito a replicare le straordinarie prestazioni messe in mostra con la maglia dell’Atalanta.

L’Inter inoltre ha salutato anche i due calciatori cileni Sanchez e Vidal ed ha bisogno di qualche nuovo innesto per completare la propria rosa.

Allo stato attuale, a dieci giorni dall’inizio della stagione, l‘Inter è sicuramente tra le favorite assolute per la vittoria finale ed il test di sabato contro il Villareal darà molte risposte a Simone Inzaghi sulle condizioni generali della propria squadra.

Molto dipenderà dalla coppia formata da Lautaro e Lukaku che dovrà ripetersi dove la straordinaria stagione condivisa sotto la gestione Antonio Conte.

I nerazzurri debutteranno nella nuova Serie A il 14 agosto nell’anticipo del Via del Mare contro il neo promosso Lecce.