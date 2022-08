Guterres: “Tassare i profitti ‘eccessivi’ delle compagnie energetiche”

Il segretario generale dell’Onu, Guterres, condanna la “grottesca avidità” di queste società e chiede ai paesi piani di risparmio energetico.

Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha considerato questo mercoledì “immorale” che le compagnie petrolifere e del gas stiano registrando profitti record nel mezzo dell’attuale crisi energetica e ha esortato tutti i governi a tassare i loro “profitti in eccesso”. “Questa avidità grottesca sta punendo le persone più povere e vulnerabili mentre distrugge la nostra unica casa”, ha detto Guterres in una conferenza stampa.

Il capo delle Nazioni Unite ha invitato i governi di tutto il mondo a imporre più tasse su questi “profitti eccessivi” e utilizzare i proventi per “sostenere le persone più vulnerabili in questi tempi difficili”. Il diplomatico portoghese ha ricordato che i profitti combinati delle più grandi compagnie energetiche a livello globale si sono avvicinati ai 100 miliardi di dollari nel primo trimestre di quest’anno e che l’attività in questo settore ha un “costo enorme” in termini di effetti ambientali.

Si è espresso così Guterres durante la presentazione del terzo rapporto redatto dagli esperti dell’Onu sull’impatto globale della guerra in Ucraina e che, in questa occasione, si concentra principalmente sul campo dell’energia. Il documento sottolinea che il mondo è nel mezzo di una “grande crisi energetica”, con paesi di tutto il mondo colpiti da prezzi elevati e volatili dei carburanti e un impatto particolarmente grave sui paesi in via di sviluppo e sulle famiglie più vulnerabili.

Nonostante una recente stabilizzazione dei mercati all’ingrosso, l’ONU sottolinea che questo cambiamento non si è tradotto in un calo dell’inflazione per la maggior parte dei consumatori.Oltre a misure a breve termine come i piani di risparmio energetico, l’organizzazione ha chiesto ancora una volta un impegno molto più determinato per le energie rinnovabili, che, secondo Guterres, “nella maggior parte dei casi sono più economiche dei combustibili fossili”.

“I governi devono espandere e diversificare le catene di approvvigionamento delle materie prime e delle tecnologie per l’energia rinnovabile”, hanno chiesto i portoghesi. “Dovrebbero ridurre la burocrazia alla transizione energetica (misure) e spostare i sussidi ai combustibili fossili per sostenere le famiglie vulnerabili e aumentare gli investimenti nelle energie rinnovabili”, ha aggiunto.

Di fronte a questa transizione energetica, Guterres ha chiesto maggiori investimenti pubblici e privati ​​e ha esortato gli azionisti delle banche di sviluppo ad assumersi maggiori rischi e ad aiutare i paesi ad andare avanti. In questo senso, ha sottolineato che i paesi in via di sviluppo hanno tutte le ragioni per investire nelle rinnovabili, ma mancano delle risorse, mentre i paesi più ricchi li spingono a fare questa transizione, ma non danno loro un supporto tecnico e finanziario sufficiente.

“E alcuni di quegli stessi paesi sviluppati stanno introducendo sussidi universali alle stazioni di servizio, mentre altri stanno riaprendo le centrali a carbone. È difficile giustificare questi passi anche su base temporanea”, ha detto Guterres.