Bollo auto e canone RAI, nuove esenzioni nel 2023: chi non deve pagare

Partono le esenzioni del canone rai e bollo auto nel 2023. Ecco chi sono i soggetti che possono beneficiarne.

C’è una novità interessante che riguarda il Canone Rai e il Bollo Auto tanto che potrebbe cambiare le considerazioni di alcune persone. Sappiamo bene che queste sono due tasse odiate dagli italiani, ma che sono anche obbligatorie. Nel 2023 c’è un cambiamento che troverà in accordo non poche persone, infatti queste due tasse non dovranno essere pagate da questo gruppo di persone in particolare. Scopriamo bene di chi si tratta e se rientrate anche voi in questa categoria.

Bollo auto e Canone Rai, sono obbligatori?

Le due tasse che forse gli italiani detestano maggiormente, sono proprio il bollo auto e il canone Rai. Entrambi sono obbligatori per legge e i cittadini non possono esimersi da questo pagamento.

Per moltissimi anni il Canone Rai è stato in qualche modo aggirato da molti consumatori, per poi essere stato introdotto dal Governo all’interno della bolletta dell’energia elettrica. Scrutando tra le voci che ci sono sul documento, si potrà vedere quella relativa al pagamento del Canone suddividendo la cifra al fine di poterla scremare in più trance. Si evidenzia quindi che questa tassa debba essere pagata proprio perché insieme al costo della bolletta della luce.

Il Bollo Auto è la tassa per il possesso del mezzo da pagare anche se questo non viene usato e lasciato parcheggiato. Stiamo parlando di un importo annuo obbligatorio, con controllo da parte delle Autorità per capire chi abbia o meno saltato la rata. Una attenzione particolare ai posti di blocco, perché gli agenti preposti sono autorizzati a controllare se il pagamento sia stato o meno effettuato.

Ci sono delle persone che sono esenti e dal 2023 potranno non pagare più questi due importi. Chi sono i fortunati?

Esenzioni, chi non deve pagare il bollo auto e il canone Rai?

Come accennato, ci sono alcuni soggetti che possono evitare il pagamento di queste due tasse che riguardano il bollo dell’auto e il Canone Rai. Ricordiamo che sono entrambi obbligatori, mentre uno si trova all’interno della bolletta della luce l’altro deve essere pagato in autonomia una volta all’anno. Ovviamente, non pagare il bollo comporta una sanzione di pochi euro che aumentano man mano che “ci si dimentica” di questo pagamento.

Passati tre anni, si può incorrere anche al ritiro del documento di circolazione e della targa.

Non mancano le possibilità di esonero per il 2023 per il bollo auto, che riguardano i proprietari delle auto elettriche – per quelle d’epoca e i mezzi coperti dalla legge 104.

I soggetti esonerati dal pagamento del Canone Rai sono coloro che non hanno un televisore in casa, dichiarandolo attraverso un apposito modulo. Non solo, gli anziani che hanno un ISEE molto basso possono chiedere di essere esonerati da questa tassa.

Chi lo richiede dovrà aver compiuto 75 anni e un ISEE che non supera gli 8000 euro: ovviamente, potrà continuare a guardare i suoi programmi preferiti in TV. Anche in questo caso è necessario fare una domanda specifica compilando il modulo che si trova sul sito web ufficiale. In caso di difficoltà, il CAF di zona potrà aiutare nella formulazione della domanda.