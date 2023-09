Instagram pronto ad introdurre una nuova funzionalità per nascondere i like

Instagram è pronto ad introdurre una nuova funzionalità che permetterà di nascondere i like rilasciati sulla piattaforma. Questa opzione è al momento in fase di studio e di test da parte dei sviluppatori e presto dovrebbe essere resa disponibile sul social. Un passo avanti per migliorare la privacy degli utenti.

Ed è anche un passo in più per allinearsi verso gli altri social network che già si sono mossi in questa direzione. Tra di loro troviamo WhatsApp e X che hanno introdotto diverse funzionalità importanti per migliorare la privacy dei propri utenti.

Instagram pronta una nuova funzionalità per nascondere i like

Instagram è tra i social network più amati e utilizzati al mondo, negli ultimi anni sono moltissimi gli aggiornamenti e i cambiamenti che lo hanno coinvolto, e sembra proprio che i suoi sviluppatori non abbiano intenzione di fermarsi.

Da quanto riportato dall’esperto in materia Matt Navarra, la piattaforma social sta studiando una nuova funzionalità che permetterà ai suoi utenti di avere ancora più privacy.

Con la nuova funzione gli utenti potranno scegliere di nascondere la loro attività sui social, in particolare di nascondere i like che lasciano su post e Reels presenti sulla piattaforma.

Un aggiornamento molto importante visto che fino a qualche anno fa, Instagram presentava una sezione apposita da cui ogni persona poteva verificare i like e i commenti che un utente, (suo followers o di cui era followers) aveva lasciato su account di terzi.

Funzionalità che abbiamo visto sparire nel tempo e ora per vedere quali like sono stati apposti dai nostri amici sul social network non ci resta altro da fare che scorrere post per post e verificare se il nome è presente nella lista.

Dalle prime informazioni sembra che la nuova funzionalità che stanno studiando i sviluppatori darà la possibilità ad ogni singolo utente di scegliere chi può vedere i Like e chi no. Ci dovrebbero essere diverse modalità:

Permettere a tutti di vedere i like

Darne la possibilità solo ai followers

Darne la possibilità solamente alla categoria degli amici stretti

solamente alla categoria degli Oppure non darla a nessuno e nasconderli completamente

Un bel cambiamento che rappresenta sicuramente un vantaggio importante per l’esperienza dell’utente e che permette di rassicurare maggiormente chi ama questo social.

Se la funzionalità verrà approvata e confermata ogni utente si sentirà libero di seguire e lasciare like senza la paura di dover essere giudicato dagli altri.

Questo permetterebbe sicuramente agli utenti di riappropriarsi un po’ della propria libertà personale, spesso soffocata per non inciampare nel giudizio altrui.

Un passo avanti per tutelare la privacy dei propri utenti

Non è però una scelta innovativa anzi possiamo definirla un modo per allinearsi a chi questo passo lo ha già compiuto. Infatti Instagram non è il primo a scegliere di tutelare maggiormente la privacy dei propri utenti.

WhatsApp ad esempio è uno dei servizi di messaggistica maggiormente utilizzati dalla popolazione mondiale che da sempre tutela la privacy di ogni utente.

Sono numerose le azioni che ha messo in campo per farlo ad esempio nascondere l’orario di accesso, nascondere gli stati e renderli disponibili solo a chi si desidera, nascondere le informazioni personali a chi non si ha tra i contatti.

Altro social che sta lavorando in questa direzione è X che da quando è stato acquisito da Elon Musk ha subito numerosi cambiamenti. Oggi gli utenti premium possono nascondere i like a tutti gli altri account della piattaforma.

Questa scelta permetterebbe ad ogni utente di sentirsi maggiormente libero e di poter supportare anche creators ritenuti più controversi o maggiormente criticati, senza doversi preoccupare del giudizio della gente.