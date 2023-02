Un gruppo di 50 ultras della Stella Rossa ha attaccato la sede del il gruppo dei Fedayn dei tifosi romanisti: la vendetta degli scontri in A1.

Nella serata di ieri un gruppo di supporter della Stella Rossa, al seguito della squadra di Basket di Belgrado, ha organizzato un attacco mirato alla sede di uno dei gruppi del tifo organizzato della Roma. Attacco definito “azione paramilitare” con guanti di lattice e manganelli.

Roma, attacco degli ultras della Stella Rossa

Sarebbe stata una vendetta per quanto avvenuto lo scorso 8 gennaio sull’autostrada del sole. In quell’occasione erano stati i tifosi del Napoli – gemellati con quelli di Belgrado dopo la gara tra i serbi e i partenopei di Champions League del 2018 – a scontrarsi con quelli della Roma. Nell’area di servizio di Badia al Pino però appena 50 romanisti avevano resistito all’urto di 300 napoletani, ed ecco la “figuraccia” da vendicare.

La vendetta si è consumata dunque sabato sera, ma non da parte dei tifosi del Napoli, bensì da parte di quelli della Stella Rossa al seguito della squadra di pallacanestro. Circa 50 uomini armati e vestiti come in un’azione paramilitare – tra guanti di lattice, manganelli – sono arrivati in piazza Mancini covo dei Fedayn. Per fare uno sgarbo proprio al famoso gruppo della curva Sud della Roma, uno degli zoccoli duri della tifoseria (nato nel 1972 dopo l’unione della borgata del Quadraro del centro di Roma).

Ma i tifosi di Belgrado non hanno cercato la rissa, lo scontro, bensì l’obiettivo era quello di rubare come un cimelio di guerra la bandiera del gruppo dei tifosi. Un’offesa che tra curve rivali vale molto, secondo quanto raccontato dagli stessi ultras giallorossi.

Il video dell’attacco

Il tutto è stato ricostruito grazie ad alcuni audio iniziati a circolare tramite gruppi del tifo organizzato romanista. Secondo quanto affermato in uno di questi audio infatti 50 tifosi con mascherine, guanti, picconi e manganelli avrebbero aggredito tre persone in una macchina.

Un’azione paramilitare, studiata non improvvisata, che ha portato una volta conseguito l’obiettivo alla fuga degli assalitori. Da lì la caccia, da parte dei tifosi giallorossi. Due di loro di 47 e 31 anni sono finiti all’ospedale, trasportati al San Carlo.

#Delije (#CrvenaZvezda) attacked Roma ultras last night and captured #Fedayn group flags.

Info Delije: 30-40 Delije (Zvezda🇷🇸) attack 50-60 Roma🇮🇹 2-3 times Roma run and come back and in the circle, taken Fedayn and plenty banners. Game over Roma. #ASRoma #ultras pic.twitter.com/5XKkfJxX91 — CULTURE DEALER (@culturedealer1) February 5, 2023

Con sé i tifosi della Stella Rossa portava un borsone, probabilmente con lo striscione della curva Sud dei Fedayn. Ma quelli della Roma li hanno rincorsi, fino all’aeroporto di Milano – visto che i serbi erano venuti in Italia per la partita tra Olimpia Milano e Stella Rossa.

Sui social gli stessi tifosi del gruppo Delije hanno rivendicato l’azione, mentre sempre sul web stanno iniziando a circolare alcuni video girati dalle finestre dei palazzi che si affacciano su piazza Mancini, in zona Stadio Olimpico. Sono i tifosi della Stella Rossa che si danno ala fuga, tutti con viso coperto e manganello in mano.