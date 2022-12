Instagram lancia Candid Stories, funzionalità ispirata a BeReal

Instagram presenta Candid Stories, nuova funzionalità ispirata all’app BeReal, spopolata tra i giovani. Ecco in cosa consistono.

Instagram ha aggiunto diverse nuove funzionalità che consentono di condividere pensieri e i ricordi con amici e familiari, inclusa una nuova opzione Candid Stories che è simile all’app BeReal. Secondo un recente post sul blog dell’azienda, alcune di queste nuove funzionalità permetteranno di condividere le idee con altri utenti e persino profili di gruppo. Ecco una rapida occhiata a ciò che offre Instagram.

Instagram lancia Candid Stories

Simile a BeReal, gli sviluppatori di Instagram hanno aggiunto una funzione, denominata Candid Stories che consente a noi e ai nostri amici di catturare e condividere ciò che si sta facendo sotto forma di storia, utilizzando entrambe le fotocamera.

Gli utenti possono acquisire il video con le videocamere del proprio dispositivo o dalla storia con più autori, nella parte superiore del feed. Inoltre, è possibile scegliere di ricevere un promemoria giornaliero che inizia dopo la tua prima candidatura.

Nel caso in cui non desideri ricevere notifiche giornaliere per questo tipo di storie, si possono disattivare dalle impostazioni dell’app. Inoltre, sembra che Meta stia sviluppando una funzionalità simile per le storie di Facebook.

Altre funzionalità dell’app: Note, Profili di gruppo e Collaborative Collections

Una nuova funzionalità, chiamata Note, consente di condividere le note con gli amici e vedere cosa stanno facendo. Con una lunghezza massima di 60 caratteri, si può condividere i nostri pensieri con gli altri, utilizzando una combinazione di testo ed emoji.

Se si vuole lasciare una nota a qualcuno, è necessario andare nella parte superiore della posta in arrivo, seleziona le persone che segui o nell’elenco degli “amici intimi” e la nota apparirà nella parte superiore della posta in arrivo come storie per 24 ore. La risposta a una nota sarà visibile nei messaggi diretti.

C’è, poi, Profilo di gruppo, nuova funzionalità che consente di condividere post e storie in un profilo condiviso dedicato con i nostri amici su Instagram.

Se condividiamo un post con un profilo di gruppo, solo i partecipanti al gruppo potranno vedere ciò che si è condiviso. Inoltre, i post che condividiamo non saranno visibili sul nostro profilo. Per accedere alla nuova funzione, è necessario tocca l’icona Più e si vedrà un’opzione denominata “Profili di gruppo“.

Ci sono, poi, Collaborative Collections. Instagram ha anche implementato una nuova funzionalità che consente di condividere i post salvati con altri in un gruppo o conversazioni private. Possiamo salvare un posto nella “Raccolta collaborativa”, direttamente dal feed ed, eventualmente, inviarlo a un amico tramite messaggio privato e salvarlo da lì.