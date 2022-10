BeReal, il nuovo social che sta spopolando tra i giovani: che cos’è

Un social per contrastare la finzione di filtri e foto preparate a tavolino: parliamo di BeReal, una nuova app che sta spopolando negli ultimi mesi in Italia, ma che in realtà è già attiva da un paio d’anni. Ecco cos’è il social opposto di Instagram.

Sembrava che Instagram e TikTok ormai avessero il primato dei social network: le due app sono amatissime dal popolo del web, ma ora un’altra sta facendo capolino per togliere loro il primo posto.

Parliamo di BeReal, il nuovo social network che in Italia si sta già diffondendo tantissimo, un social che vuole mostrare la realtà senza finzione. Ecco dove nasce e come funziona.

BeReal, dove e come nasce il nuovo social network

C’è una nuova app sui play store dei nostri smartphone che sta incuriosendo migliaia di utenti: parliamo di BeReal, il social network che permette a tutti di vedere i propri amici senza filtri.

Ebbene sì, questo è lo slogan di BeReal, ovvero contrastare tutti gli altri social network, come Instagram ad esempio, per mostrare com’è davvero la realtà.

L’app nasce in Francia, due anni fa, da Alexis Barreyat e Kévin Perreau che hanno avuto l’idea di abbattere la finzione creata da filtri e foto costruite con strategia, dando l’opportunità agli utenti di mostrarsi così come sono.

Appena uscì, l’app ebbe un discreto successo in Francia, ma quest’estate è letteralmente esplosa negli Stati Uniti d’America, quando milioni di utenti hanno cominciato ad utilizzarla, soprattutto gli studenti universitari.

L’idea principale, per capirci, è catturare foto nei momenti più noiosi e “normali” di una giornata, scattando anche scatti divertenti e imbarazzanti.

Nei primi due anni di uscita, l’app BeReal è stata scaricata già 28 milioni di volte in tutto il mondo e ogni mese vede 21 milioni di utenti attivi.

L’uso e le caratteristiche di BeReal

Ma quindi come funziona effettivamente BeReal? L’app francese in pratica permette di pubblicare un profilo, che si può condividere solo con i propri amici.

Non esistono follower o follow, funziona un po’ come Facebook, dove va fatta una richiesta di amicizia. Insomma, una volta formata la propria cerchia, si dovranno condividere delle foto.

L’applicazione trasmetterà una notifica ogni qual volta l’utente dovrà scattare una foto, in qualsiasi momento, “È ora di BeReal”. Una volta ricevuta la notifica, si avranno due minuti di tempo per scattare una foto.

Senza fare questo, non si potranno vedere le foto e i post dei propri amici. Questa tempistica data da BeReal è stata creata proprio appositamente per non dare modo all’utente di prepararsi, di creare foto per forza perdette. L’obiettivo è quello di mostrare come le vite mostrate sui social non sono sempre veritiere, ma la realtà è un’altra cosa.

BeReal, inoltre, per scattare la foto attiva entrambe le fotocamere dello smartphone, sia quella interna che quella esterna. In questo modo, si scatterà sia un selfie che una foto di tutto quello che circonda l’utente in quel momento.

Esistono poi le RealMoji, ovvero delle emoticon realizzate con il proprio viso e non delle figure finte come quelle che di solito utilizziamo.