Milano Fashion Week Uomo: ad aprire le danze è Gucci

La Milano Fashion Week Uomo si apre con Gucci per poi proseguire con altri 72 appuntamenti. A chiudere invece è Zegna.

Milano si riconferma la capitale della moda maschile a livello mondiale, fino al 17 gennaio proprio nella città meneghina torna la Fashion Week Men’s Collection.

A Milano torna la moda uomo con 21 sfilate, 4 contenuti digitali, 11 eventi, 5 presentazioni accessibili solo su appuntamento e 31 presentazioni. Dopo il successo delle giornate fiorentine al Pitti filati uomo, Milano apre la settimana della moda uomo con il grande ritorno di Gucci, brand che aprirà le danze il 13 gennaio. Quest’anno a confermare la sua presenza in questa edizione della Milano Fashion Week è JW Anderson mentre Charles Jeffrey Loverboy, marchio londinese che a giugno partecipò con un progetto digitale, ora debutterà sulla passerella.

Fra gli 11 eventi avremo il piacere di godere della presentazione in anteprima della collezione Colmar Revolution in occasione dei 100 anni del brand. Mentre verrà mostrato, in ‘The Added Element’, da The Woolmark Company e Luna Rossa Prada Pirelli l’importante ruolo della lana merino all’interno dell’abbigliamento delle divise da team e in quello dell’equipaggio. Inoltre tra i nomi che sono stati presentati ci sono anche quelli di brand cinesi e proprio cinesi saranno alcuni buyer presenti a Milano.

L’Assessora allo Sviluppo economico, Alessia cappello, commenta la Fashion Week l’uomo:

“Con l’edizione autunno-inverno 2023, laMilano Fashion Week Uomoconferma la propria capacità attrattiva portando in città i protagonisti del Settore e l’eccellenza del Made in Italy in un palinsesto ricco di appuntamenti, dinamico nelle formule e contaminato nelle collaborazioni.”

Oltre ai grandi marchi, aggiunge Cappello, sfileranno anche talenti nuovi mettendo in risalto l’attenzione che la Camera della Moda ha nei confronti dei giovani stilisti emergenti. Inoltre, altre grande iniziativa che quest’anno prenderà piede alla settimana della moda uomo è dedicata alle donne, spiega l’Assessora:

“un percorso di mentoring che, alla stregua del progetto del Comune, si propone di aiutarle a trovare la propria strada nel mondo del lavoro.”

Fatturato 2022, più alto delle aspettative

Il legame tra Milano e Firenze è fondamentale, quattro giorni a Firenze con il Pitti e quattro giorni a Milano per la Fashion Week. Grazie a tale collaborazione l’Italia è riuscita a mettere in piedi una settimana della moda uomo che ad oggi è tra le più importanti al mondo, se non la più importante al mondo. Riguardo Raffaello Napoleone, l’AD di Pitti immagine, essendo ospite della conferenza stampa ha dichiarato:

“Grazie alla coesione tra Milano e Firenze la moda maschile italiana è riuscita a tenere duro anche in momenti complicati come quelli degli ultimi anni.”

Nonostante il periodo difficile, dettato anche dal conflitto in Ucraina, il fatturato 2022 ha comunque superato le aspettative registrando numeri particolarmente alti. Infatti il presidente della camera della moda afferma che quest’anno si chiude con il miglior numero di fatturato per quanto riguarda la moda da vent’anni a questa parte, registrando una crescita del 16% rispetto all’anno precedente.

La Milano Fashion Week uomo si potrà seguire in diretta streaming sulla seguente piattaforma: milanofashionweek.cameramoda.it. Sarà quindi possibile accedere ad una sezione dedicata esclusivamente agli showroom virtuali sia monomarca che multi-brand.