Inquinamento record negli Usa, il cielo si oscura in Canada

Ambiente, l’atmosfera di New York è avvolta in una surreale nebbia e l’inquinamento ha raggiunto livelli record. La causa di questa situazione è da attribuire a centinaia di incendi che si sono sviluppati nelle foreste del Canada.

Il fumo generato da questi incendi si è propagato fino agli Stati Uniti, creando una densa coltre che ha avvolto la città. La situazione è stata documentata attraverso foto e video, che mostrano l’atmosfera surreale e l’impatto dell’inquinamento sulla vita quotidiana dei cittadini.

Situazione attuale: tra incendi e inquinamento l’ambiente è a rischio

Il Canada è attualmente afflitto da una devastante serie di incendi che hanno avvolto il paese. Le conseguenze si fanno sentire fino a New York. Il fumo generato da questi incendi ha contribuito a rendere la qualità dell’aria nella città tra le peggiori al mondo.

L’indice di qualità dell’aria ha superato il limite di 150, che indica un livello di inquinamento nocivo per gruppi sensibili come gli anziani, i bambini e le persone con problemi respiratori.

Il fumo che si è propagato da centinaia di roghi boschivi canadesi ha oscurato i cieli in diversi Stati degli Stati Uniti, causando allarmi aerei dal Massachusetts al Minnesota. La situazione è diventata motivo di preoccupazione per la sicurezza e la salute delle persone, richiamando l’attenzione sull’urgente necessità di affrontare il problema degli incendi boschivi e dell’inquinamento atmosferico a livello globale.

Le conseguenze di questi eventi sono state documentate e hanno suscitato riflessioni sull’importanza della protezione ambientale e della prevenzione dei disastri naturali.

Ambiente: fumo trasportato dal vortice di bassa pressione

Un sistema meteorologico composto da un vortice di bassa pressione sulle coste orientali del Canada ha scatenato una serie di eventi che stanno avendo un impatto significativo sulla qualità dell’aria e sulle attività all’aperto nella regione.

Questo fenomeno meteorologico ha generato correnti settentrionali sul bordo sinistro del vortice, trasportando così i densi pennacchi di fumo generati da incendi e altre fonti di combustione verso sud, oltrepassando il confine statunitense.

L’effetto di questo trasporto di fumo è stato particolarmente evidente nella città di New York, dove fin dalle prime ore di martedì mattina il Sole è diventato difficilmente visibile a causa della fitta coltre di fumo sospeso nell’aria.

La qualità dell’aria si è deteriorata notevolmente a causa delle elevate concentrazioni di particolato fine presenti. Di conseguenza, le autorità locali hanno emesso avvisi e raccomandazioni affinché i residenti limitino al massimo le attività all’aperto nei prossimi giorni.

Ambiente, sono oltre 150 i roghi attivi

Le autorità canadesi hanno reso noto che nonostante gli intensi sforzi dei servizi antincendio, il numero di incendi attivi in Canada rimane preoccupante. Attualmente, si contano 152 roghi ancora in corso su un totale di 422 segnalati quest’anno, con oltre 226.000 ettari di territorio ormai devastati.

Per contrastare l’avanzata delle fiamme e controllarne la direzione, gli elicotteri hanno effettuato operazioni di lancio di combustibile lungo un fronte di oltre trenta chilometri. Tale azione, seppur parzialmente, è riuscita a contenere la propagazione degli incendi su una superficie di circa diecimila ettari.

Ottawa, situazione grave

Tuttavia, nonostante gli sforzi profusi, la situazione rimane estremamente critica in alcune zone. Un allarme particolarmente grave è stato lanciato per Ottawa, dove il governo ha dichiarato che attualmente la qualità dell’aria rappresenta un “rischio molto elevato” per la salute delle persone.

L’inquinamento atmosferico causato dal fumo degli incendi ha raggiunto livelli estremamente preoccupanti, compromettendo la qualità dell’aria e l’inalazione di sostanze nocive.

Ambiente, New York pessima qualità dell’aria

Anche la città di New York ha registrato un significativo deterioramento della qualità dell’aria. L’indice di qualità dell’aria ha superato la soglia critica di 150.

Tale soglia indica un livello di inquinamento malsano, soprattutto per i gruppi più vulnerabili come gli anziani, i bambini e coloro che soffrono di disturbi respiratori.

Questo scenario preoccupante richiede un’attenzione particolare e misure di protezione per preservare la salute pubblica.

Attività cancellate

Le autorità delle scuole pubbliche di New York City e Washington hanno deciso di cancellare tutte le attività all’aperto a causa delle condizioni dell’aria compromesse. Nella capitale degli Stati Uniti è stato dichiarato “codice rosso” per la qualità dell’aria, indicando un livello di pericolo elevato.

La governatrice di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato di emergenza dopo che l’aria della città è diventata insalubre a causa degli incendi in Canada. L’inquinamento atmosferico ha raggiunto livelli di crisi e di emergenza a New York, ha affermato Hochul.

Durante una conferenza stampa a Ottawa, Bill Blair ha spiegato che gli incendi hanno bruciato circa 3,8 milioni di ettari di terreno e ancora circa 20.183 persone sono state evacuate dalle loro abitazioni. Questa situazione sta anche colpendo le infrastrutture critiche, come strade, telecomunicazioni e linee elettriche ad alta tensione.