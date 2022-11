INPS, tabella ufficiale aumenti di gennaio 2023: soldi in più sul cedolino

Inps è in arrivo la tabella ufficiale di tutti gli aumenti che ci saranno nel mese di gennaio 2023. Pronti a fare chiarezza in merito?

Il tema è caldo e tutti vogliono sapere quali novità ci saranno in merito alle pensioni 2023 e tutti gli aumenti a disposizione. È bene evidenziare che il Governo Meloni sta facendo di tutto per poter rispondere alle tante domande degli utenti, tanto che lo studio è particolarmente indirizzato al rendere la vita di tutti il più dignitosa possibile. Grazie agli esperti abbiamo un bel quadro di quelli che sono gli aumenti da gennaio 2023 e dei soldi in più che arriveranno direttamente sul cedolino.

Governo e Pensioni, ci sono novità?

Come anticipato, sono moltissimi i pensionati italiani che stanno aspettando delle novità in merito alle pensioni 2023. Queste sono finalmente arrivate con la tabella ufficiale dell’INPS che comunica quali saranno gli aumenti ufficiali da poter finalmente vedere concretizzati all’interno del cedolino.

Ovviamente, nel corso del prossimo anno ci saranno ancora dei cambiamenti e i pensionati dovranno restare attenti alle comunicazioni. Per ora la tabella ufficiale spiega quali saranno i soldi in più ad inizio del mese e tutte le percentuali di riferimento: facciamo chiarezza?

Aumenti INPS 2023, la tabella ufficiale

Gli esperti hanno finalmente confermato la tabella ufficiale degli aumenti INPS 2023, che subiranno comunque delle variazioni – in positivo – nel corso del prossimo anno. Come tutti sappiamo, Giorgetti ha firmato il Decreto per aumentare le pensioni di un 7,3% che si applica sul lordo a partire da gennaio 2023. Nei primi mesi ci sarà un 2% che fa parte dell’anticipo previsto ancora dell’ex Governo Draghi che poi andrà a cambiare nel corso dell’anno.

Se vogliamo vedere i veri importi del 2023, bisogna solo mettere l’accento sul fatto che il 7,3% è previsionale con un conguaglio che avverrà nel prossimo futuro per l’aumento di un punto percentuale da valutare sempre sugli importi lordi.

La pensione minima avrà un aumento di 38 euro, arrivando sino a 563 euro da gennaio 2023. Per gli invalidi si passerà dalla somma di 292 euro a 393 euro e poi durante l’anno andranno ad aggiungersi degli incrementi valutando i redditi di ciascun soggetto avente diritto.

Per quanto riguarda l’accompagnamento, la tabella indica un aumento da 524 euro al mese a 562 euro, un buon aumento rispetto al 2022. Attenzione ad una particolarità, infatti tutti gli importi sono puliti senza l’aumento del 2%.

Anche gli invalidi totali possono contare su un buon aumento, da 661 euro a 710 euro. Non si possono evidenziare tutte le categorie, per questo motivo si invitano gli utenti a verificare la tabella sul sito ufficiale dell’INPS oppure moltiplicare l’importo della propria pensione 2022 al tasso del 7,3% così da avere la risposta.

Non mancheranno altre novità che riguardano le pensioni invalidi e altre categorie, facendo sempre riferimento al reddito di appartenenza oltre che la nuova manovra che verrà firmata nel corso del 2023.