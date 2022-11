È morto Jason David Frank, star dei Power Rangers: aveva 49 anni

I Power Rangers hanno animato la vita di milioni di fan in tutto il mondo. La notizia circolata negli ultimi minuti, quindi, rattristerà la serata di molti: l’attore statunitense che interpretava Tommy Oliver nella serie tv è deceduto. E aveva solo 49 anni. È lutto in tutto l’universo del cinema.

Alcuni lavori non sono come gli altri, e non solo per la cassa di risonanza pubblica che rivestono. Semplicemente entrano nell’immaginario collettivo delle persone e non ne escono più, come un segno indelebile che traccia la memoria e i ricordi di molti, dei fan in primo luogo, ma non solo.

La morte di Jason David Frank sconvolge il mondo del cinema

Questo si può dire anche di Jason David Frank, l’attore celebre per avere interpretato Tommy Oliver nella serie tv di Power Rangers e in tutti i filoni che ne sono derivate. Pensiamo a “Power Rangers Zeo”, “Power Rangers Turbo”, “Power Rangers DinoThunder”, e addirittura “Power Rangers HyperForce” che è ha visto la luce nel 2018.

Un uomo e un attore che non è, dunque, come gli altri nel panorama del cinema mondiale che, di conseguenza, oggi vive un forte lutto. Infatti, Frank è morto a Houston, in Texas, all’età di 49 anni. Il suo splendore lo vide proprio nella saga di Power Rangers e, in particolare, nel periodo che va dal 1993 al 1996.

La giovane età di Frank rende ancora più drammatica la perdita. E anche con un certo alone di mistero. Infatti, il noto portale di gossip TMZ ha subito parlato di suicidio, prendendo a riferimento fonti vicine alla famiglia. Poi, però, è arrivata la testimonianza dell’agente dell’attore, Justine Hunt, che ha diffuso un comunicato che, in realtà, non aveva alcun accenno al suicidio. L’inizio è doveroso per un personaggio pubblico di queste proporzioni: “Preghiamo di rispettare la privacy della sua famiglia e dei suoi amici durante questo periodo orribile“. E poi continua: “Veniamo a patti con la perdita di un essere umano meraviglioso. Amava moltissimo la sua famiglia, i suoi amici e i suoi fan. Ci mancherà davvero“.

Frank è morto a 49, mistero sulle cause della morte

Il dubbio resta, dunque, sulla causa della morte, anche perché la famiglia dell’attore deve ancora rilasciare una dichiarazione ufficiale. Oltre ai milioni di fan che l’hanno amato, Frank lascia quattro figli: Hunter, Jacob, Skye e Jenna. Con la moglie Tammie, invece, i rapporti erano burrascosi. Si sono sposati nel 2003, ma poi lei ha chiesto il divorzio all’inizio dell’anno corrente, dopo aver accusato l’attore di essere stato infedele. La precedente moglie era Shawna Frank, con cui il matrimonio è durato da sette anni, dal 1994 al 2001.

Inoltre, il suo ruolo in Power Rangers è legato a una storia abbastanza particolare. Tommy Oliver non doveva essere un personaggio fisso, come poi effettivamente è stato. Ottenne, però, una risposta talmente forte dalla critica e un consenso tanto forte nel pubblico che decisero di confermarlo anche oltre la prima stagione e per tutte quelle successive. Un’altra curiosità su Frank è che inizio la sua carriera dedicandosi alla pratica delle arti marziali. Poi arrivò il successo, quello che rende immortali, non solo nelle menti dei fan ma per tutta la cinematografia.