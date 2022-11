Basta unire questi 2 ingredienti e sarai subito soddisfatto: risparmi denaro

Basta unire due ingredienti naturali ed ecologici per risparmiare denaro e sarai subito soddisfatto: hai entrambi in casa.

Per igienizzare i capi di abbigliamento ed il bucato, per eliminare i cattivi odori e per evitare che i tessuti e le fibre tessili si irrigidiscano, spesso e volentieri si ricorre all’utilizzo ed all’acquisto di costosi prodotti e detersivi chimici facilmente reperibili sugli scaffali dei supermercati. I risultati ottenuti non sono mai come quelli desiderati; inoltre, bisogna tenere debitamente conto del fatto che l’utilizzo quotidiano dei detersivi chimici comporta non pochi problemi alla salute, tra cui allergie, dermatiti, riniti, problemi all’apparato respiratorio, oltre all’inquinamento dell’ambiente circostante.

Per evitare questi inconvenienti e per evitare di spendere troppi soldi, è bene preferire l’utilizzo di ingredienti naturali, green ed economici. Di quali ingredienti stiamo parlando? Come possono essere utilizzati? Scopriamolo in questa guida.

Lavatrice: capi infeltriti ed irrigiditi

Uno dei problemi che ogni giorno dobbiamo risolvere è quello di fare il bucato in lavatrice e di utilizzare i giusti prodotti per evitare di danneggiare le fibre tessili. In particolare, il vero problema si presenta quando dobbiamo fare il cambio di stagione e, spesso e volentieri, ci accorgiamo che con il trascorrere dei mesi i capi in lana si sono infeltriti, irrigiditi e hanno un odore di muffa.

Come rimediare? Il nostro istinto è quello di ricorrere all’utilizzo di prodotti chimici, ma non sempre i risultati sono così efficaci. Inoltre, questi prodotti sono anche costosi. Ci sono validissimi rimedi naturali ed economici che permettono di risparmiare e di ottenere risultati davvero strabilianti.

Cattivi odori sui tessuti e sul bucato: come combatterli?

C’è un altro problema che ogni giorno dobbiamo risolvere ed è quello relativo ai cattivi odori che si formano all’interno degli armadi, delle cassettiere e del cestello della lavatrice. Come combattere il cattivo odore di muffa che si forma sulle fibre tessili? Il fumo, il sudore, l’odore di fritto e l’inquinamento sono tra le maggiori cause che portano alla formazione dei cattivi odori sui tessuti.

Ricorrere all’utilizzo dei prodotti chimici anche per eliminare i cattivi odori non è di certo la soluzione più efficace. Meglio ricorrere all’utilizzo di prodotti naturali ed economici che non inquinano l’ambiente e non hanno effetti negativi sulla nostra salute. Ecco i due ingredienti che devi mescolare.

Addio cattivi odori e capi infeltri con questi due ingredienti

Ci sono due ingredienti naturali, green ed economici che consentono di dire definitivamente addio ai cattivi odori che si formano sulle fibre tessili e ai capi infeltriti ed irrigiditi. Stiamo parlando di due ingredienti: il balsamo per i capelli che non utilizziamo più e l’aceto di vino bianco. Per ammorbidire le fibre tessili dei capi e dei tessuti è bene mescolare una tazza di balsamo per i capelli e tre tazze di aceto, aggiungere un po’ di acqua calda, mescolare e versare il contenuto nel cassetto della lavatrice nella parte riservata all’ammorbidente. Si proceda ad avviare il lavaggio, evitando la centrifuga. Una volta terminato il ciclo di lavaggio si potrà toccare la morbidezza delle fibre tessili dei capi lavati all’interno del cestello.

Per eliminare i cattivi odori che si formano sui tessuti dei divani, sui cuscini, sulle lenzuola e su ogni altra fibra tessile è possibile mescolare un po’ di acqua calda con l’aceto, il balsamo per i capelli e qualche goccia di olio essenziale di lavanda. Basta versare la miscela all’interno di uno spruzzino e si proceda a vaporizzare i tessuti con questa soluzione green ed economica. Il gioco è fatto!