INPS, se hai superato questi anni puoi richiedere la pensione anticipata

Il sogno di tutti i lavoratori, arrivati a una certa età, è quello di riuscire finalmente ad accedere alla pensione e ricevere l’assegno dell’Inps. Esistono, come tutti saprete, dei requisiti necessari che bisogna possedere per far sì che ciò accada, ma ci sono dei casi, in cui è possibile richiedere la pensione anticipata. Ecco chi può farlo e quali sono le condizioni.

Lavorare è un’attività fondamentale della nostra vita; essa, infatti, è in grado di regalarci moltissime soddisfazioni, nonché la possibilità di guadagnare il denaro necessario non solo per provvedere alle spese fisse, ma anche a quelle personali. Il lavoro, dunque, è ciò che ci permette di creare la nostra vita, di prenderci cura di noi stessi e dei nostri cari e di farci sentire professionalmente realizzati.

C’è da dire, però, che la vita può essere metaforicamente paragonata a un viaggio e, in quanto tale, è scandita da una serie di tappe. Vi è, infatti, la fase della gioventù; quella della consapevolezza e della maturità e, infine, quella durante la quale si raccolgono i frutti di ciò che si è seminato nel corso degli anni. Andare in pensione fa parte, ovviamente, di quest’ultimo punto.ù

Tutti noi siamo a conoscenza del fatto che, per accedere alla pensione di anzianità, è necessario disporre di specifici requisiti anagrafici e contributivi, ma ci sono persone che, dopo anni e anni di lavoro, desidererebbero andare in pensione prima di raggiungere tale step. È possibile? Scopriamo insieme, a tal proposito, quali sono i casi in cui si può richiedere la pensione anticipata.

Inps: cos’è la pensione anticipata?

Prima di specificare quali siano i requisiti da possedere per beneficiarne, è necessario stabilire cosa si intende quando si parla di pensione anticipata. Tale trattamento riguarda i lavoratori che sono iscritti all’obbligatoria assicurazione generale, ma anche ai commercianti; agli artigiani; ai coltivatori e a tutti coloro i quali siano iscritti alla gestione separata dell’Inps, che siano essi lavoratori privati, autonomi o pubblici.

La grande caratteristica della pensione anticipata, dunque, è quella di non dover per forza raggiungere una specifica età anagrafica per smettere di lavorare, ma basta solamente aver maturato gli anni di contributi necessari.

Tale pratica è in vigore dal 1 gennaio 2012, e fino a qualche anno fa prevedeva che fosse possibile andare in pensione con 42 anni e un mese di contributi per gli uomini, e con 41 anni e un mese per le donne. Con il tempo, però, questi requisiti hanno subito delle variazioni.

Chi può accedervi ad oggi?

Appena entrata in vigore, i requisiti per richiedere la pensione anticipata erano quelli precedentemente citati. Nel 2013, invece, è stato aggiunto un mese sia per gli uomini sia per le donne, e la stessa cosa è accaduta anche nel 2014, a causa dell’aumento della speranza di vita.

Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, invece, per accedere alla pensione anticipata erano richiesti 42 anni e dieci mesi di contributi per gli uomini, e 41 anni e dieci mesi per le donne.

Grazie all’articolo 15 del decreto legge 4/2019, però, l’adeguamento alla speranza della vita è stato sospeso, motivo per il quale, ad oggi, per richiedere la pensione anticipata bisogna disporre dei requisiti di cui sopra, ovvero, 42 anni e dieci mesi per quanto riguarda gli uomini, e 41 anni e dieci mesi per ciò che concerne le donne.