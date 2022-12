Basta calcare: come dirgli addio con questo metodo a costa zero

Stufi del calcacare? È il momento di dirgli addio per sempre con questo metodo naturale potentissimo da usare subito.

Il calcare persistente che si accumula è un qualcosa di esteticamete brutto da vedere, oltre a corrodere tutta la parte del rubinetto che in teoria dovrebbe proteggerlo. Giorno dopo giorno questa è una manifestazione che non si riesce a fermare, anche se ci sono alcuni metodi e ingredienti naturali che possono aiutare seppur economici e di uso comune. Questo in particolare elimina direttamente il calcare dalla base e contrasta una manifestazione futura: da usare immediatamente.

Calcare sul lavello in cucina: quali sono le cause

In ogni casa c’è sempre un lavello in acciaio inox ed è uno dei materiali più usati in questi ultimi anni. Tra mode e budget, le famiglie italiane hanno deciso di optare per l’acciaio inox soprattutto in cucina ma anche in bagno e in altri ambienti della casa.

È sicuramente un ottimo materiale e le sue caratteristiche tendono a renderlo migliore di moltissimi altri in commercio, inoltre non richiede moltissimi soldi per la sua manutenzione e impreziosisce gli spazi con il suo colore audace.

Come dice il nome stesso è inossidabile, tuttavia ci sono dei fattori che possono sviluppare i classici aloni di calcare andando avanti nel tempo. Cura giornaliera e manutenzione fanno in modo di non dover scontrarsi con queste complicanze, risolvendo il problema il prima possibile.

Le cause sono moltissime e la poca cura è da tenere sicuramente in considerazione. Il calcare aggredisce l’acciaio per le infiltrazioni d’acqua, per non asciugare il lavello ogni volta dopo l’uso o dopo averlo igienizzato. Non solo, anche il tempo e l’usura possono essere complici di questo sviluppo oltre che l’uso di prodotti chimici non adatti alla tipologia in possesso.

Metodo per eliminare il calcare dal rubinetto in acciaio: è infallibile

Il metodo da usare per eliminare tutto il calcare che si accumula lungo il lavabo in acciaio è il bicarbonato di sodio. È un prodotto utilissimo per la sua azione disinfettante e igienizzante: in questo caso in particolare elimina le macchie di calcare ma senza aggredire l’acciaio.

Basterà creare una pasta con acqua e bicarbonato, poi applicarla sulle zone interessate con l’aiuto di un panno. Lasciare agire qualche minuto e risciacquare con acqua e aceto di vino bianco.

Ci sono anche altri metodi, da adottare nel momento in cui non gli aloni non sono così visibili. Per esempio un ottimo mix di aceto e limone, realizzando un’ottima miscela che si applica direttamente sulle zone interessante per eliminare le macchie e lucidare allo stesso tempo.

Poi c’è anche la farina bianca, strofinandola con l’ausilio di un foglio di carta classico da cucina assorbente. Subito dopo risciacquare abbondantemente e il lavello sarà come nuovo. Insomma, tantissimi metodi diversi per avere un lavabo come nuovo.