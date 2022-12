“Era uno di famiglia”, Striscia la notizia in lutto: Ezio Greggio era affezionatissimo

By

Poco fa Striscia la Notizia è stato colpito da un grave lutto. Ezio Greggio era molto legato a lui. Era una persona molto speciale per il famoso conduttore del noto tg satirico di Canale 5. La terribile perdita ha colpito veramente tutti: scopriamo di più.

Nelle scorse ore, la notizia del grave lutto ha terribilmente sconvolto Ezio Greggio, non solo, anche il suo collega e amico, Enzo Iacchetti e tutto lo staff del tg satirico che ha ricordato il noto personaggio con un dolce messaggio. Il conduttore di Striscia la Notizia era legatissimo a lui: scopriamo cosa è accaduto.

Grave lutto a Striscia la Notizia: tutti i dettagli

Poco fa, è arrivata la notizia che ha sconvolto tutti. Stiamo parlando di Lando Buzzanca che è scomparso domenica 18 dicembre a causa di una terribile malattia. E’ morto a Roma e da diverso tempo era ricoverato al Policlinico Gemelli.

Il noto attore e cantante di origini siciliane, ci ha lasciati all’età di 87 anni. Era affetto da una forma di afasia e in questi ultimi giorni le sue condizioni di salute sono peggiorate sempre di più. Aveva perso anche l’uso della parola e le sue capacità cognitive. Nel 2021 aveva avuto anche una grave emorragia cerebrale per via di una caduta.

La perdita del famoso attore ha lasciato un grande vuoto. Lui è stato uno dei personaggi più amati e noti del mondo dello spettacolo italiano. Ezio Greggio e lo staff di Striscia la Notizia lo hanno voluto ricordare con un messaggio dolcissimo: scopriamo di più.

L’addio di Ezio Greggio a Lando Buzzanca | Un messaggio commovente

Dopo una lunga sofferenza, Lanzo Buzzanca se n’è andato. Ha lasciato un grande vuoto nel cuore di milioni di fan, dei colleghi e dell’intero mondo dello spettacolo. Lo staff di Striscia la Notizia ed Ezio Greggio lo ha ricordato con delle parole dolcissime:

“Vogliamo dedicare un pensiero a Lando Buzzanca, morto nelle scorse ore, è una notizia che non vorremmo mai dare. Lando era uno di famiglia”.

Lando Buzzanca era molto legato al tg satirico, infatti, è stato alla conduzione per ben 54 puntate. Ezio Greggio ha aggiunto che l’attore siciliano era un loro grande amico che non dimenticherà mai. Tantissimi personaggi dello spettacolo hanno voluto lanciare un messaggio in memoria di Lando.

Anche Iva Zanicchi, lo ricorda come un uomo forte e giovanile, su Adnkronos ha rivelato che era

“il miracolo degli attori, di tutti i grandi attori”

. La sua scomparsa ha veramente sconvolto tutti, la malattia lo ha portato via, ma i veri artisti come lui non muoiono mai. Nelle scorse ore, è anche nata un’enorme polemica che si è scagliata sulla famiglia del noto attore. Riguarda proprio l’eredità e sulla moglie quarant’anni più giovane.