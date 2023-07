INPS, se hai superato i 60 anni di età sappi che c’è una bellissima notizia per te

INPS, se hai superato i 60 anni di età abbiamo un’ottima notizia per te. Ecco quali agevolazioni puoi ottenere grazie al requisito anagrafico.

Se hai compiuto 60 anni di età o se ne hai di più, non hai idea di quanti benefici puoi ottenere. Ecco tutti i bonus che ti spettano.

INPS, se hai superato i 60 anni c’è una buona notizia per te

Gli effetti collaterali della crisi economica presente ormai in Italia da quasi tre anni, continuano a colpire tante famiglie italiane.

I lavoratori, liberi professionisti o dipendenti, ma soprattutto la categoria dei pensionati, stanno affrontando un periodo davvero complicato. Molti gli anziani, per esempio, che si lamentano di non riuscire ad affrontare serenamente la quotidianità a causa delle pensioni troppo basse.

Proprio per questa ragione, lo Stato ha deciso di venire incontro ai suoi cittadini e di preoccuparsi in particolare di quella fascia di popolazione definita “fragile” e rappresentata proprio dai pensionati.

Ci sono diversi bonus, agevolazioni, benefici fiscali ed economici per chi ha compiuto i 60 anni di età oppure per chi ha superato questa soglia anagrafica. Se rientri anche tu in questa categoria, continua la lettura e scopri a quali bonus hai diritto. Ecco i requisiti stabiliti dall’INPS.

Bonus per over 60

Scopriamo insieme tutti i bonus previsti per gli over 60. Puoi richiederli a patto che siano rispettati determinati requisiti imposti dall’INPS. Per esempio, hai mai sentito parlare del bonus sociale? Quest’ultimo consiste in una agevolazione sui costi relativi alle bollette di acqua, gas e luce.

Si tratta in verità di un beneficio fiscale offerto a qualsiasi cittadino purché abbia un ISEE che non superi i 15.000 euro. In questo caso non è necessario compilare alcuna domanda ma l’INPS provvederà automaticamente ad individuare i beneficiari.

Un limite è presente solo per le famiglie che hanno più di quattro figli a carico: in questo caso, l’ISEE non deve essere superiore a 20.000 euro. Altro bonus che si può richiedere è quello per il disagio fisico destinato alle persone in difficoltà che necessitano dell’utilizzo di elettromedicali o di altre apparecchiature terapeutiche.

Non è necessario presentare l’ISEE bensì è fondamentale inoltrare una domanda al proprio Comune di residenza, allegando un certificato che attesti i problemi di salute per i quali si richiede l’utilizzo di apparecchiature terapeutiche e mediche, rilasciato da una Commissione medica.

Sei a conoscenza poi, della Carta acquisti e della Carta risparmio spesa? Anche questi bonus puoi richiederli se rispetti i requisiti stabiliti dall’INPS. La Carta risparmio spesa prevede l’erogazione di un importo pari a 328,50 euro e potrà essere utilizzata da luglio 2023.

La seconda invece, cioè la Carta acquisti, la si può ottenere solo se si presenta un ISEE inferiore a 7.120,39 euro e prevede un importo di 40 euro al mese. Sia la Carta risparmio spesa che la Carta acquisti, possono essere utilizzate nei negozi o nei punti vendita solo per acquisti di beni di prima necessità.

Se hai poi 60 anni o più di 60 anni, puoi ottenere anche delle agevolazioni sui trasporti. Trenitalia ha previsto per esempio la Carta Argento che ti permette di risparmiare fino a 30 euro per ogni biglietto acquistato. Unico requisito: avere un’età compresa tra i 60 e 74 anni.

Se invece hai compiuto i 75 anni di età, la Carta Argento è gratuita e si ottiene senza presentare alcuna richiesta. Ancora, gli over 60 possono ricevere una scontistica fino all’80% sul pagamento della TARI e l’esenzione dal canone RAI ma solo se si rispetta questo requisito e cioè aver compiuto i 75 anni di età e avere un reddito annuo non superiore a 8000 euro.