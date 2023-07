Caduto un elicottero australiano in mare, 4 membri dell’equipaggio dispersi

Nella giornata di ieri 28 luglio 2023 è caduto un elicottero australiano in mare durante le operazioni di esercitazione con gli Stati Uniti. L’elicottero ha avuto un incidente improvviso ed è caduto in mare non lasciando traccia dei membri dell’equipaggio. A bordo c’erano 4 persone e attualmente sono ancora in corso le operazioni di soccorso e di ricerca nella speranza di trovarli in buone condizioni di salute. Non si sanno ancora le dinamiche dell’incidente.

Sul luogo dell’esercitazione c’erano due velivoli, non appena il primo è caduto il secondo ha avviato le operazioni di ricerca, ma dell’equipaggio non è stata ancora trovata traccia. L’annuncio dell’incidente è stato fatto dal ministro della Difesa Richard Marles a 12 ore dall’accaduto, spiegando che sono ancora in corso le operazioni di ricerca e che è vicino alla famiglie dell’equipaggio e all’equipaggio disperso. Non è il primo incidente dell’anno, già un altro elicottero, dello stesso modello, a gennaio 2023 era caduto in mare in quell’occasione però non ci furono vittime o feriti.

Un elicottero australiano è caduto in mare durante le esercitazioni con gli USA si cerca l’equipaggio

Un elicottero appartenente all’esercito australiano si è schiantato in mare senza lasciare traccia dei membri del suo equipaggio.

Lo schianto è avvenuto mentre l’elicottero eseguiva una normale esercitazione militare insieme agli Stati Uniti.

I quattro membri dell’esercito che erano presenti sull’elicottero risultano attualmente dispersi.

A dare l’annuncio dell’incidente è stato Richard Marles, ministro della Difesa. Dalle prime informazioni diffuse l’elicottero è un velivolo Taipan MRH-90 che è di fabbricazione europea.

L’incidente sarebbe avvenuto durante la giornata di ieri, 28 luglio 2023, e l’annuncio è avvenuto 12 ore dopo.

Da quanto dichiarato da Marles i membri dell’equipaggio presenti sul velivolo non sono ancora stati trovati, al momento tutte le manovre militari previste tra Washington e Canberra sono state sospese.

Il ministro ha spiegato che l’elicottero, al momento dell’incidente, stava effettuando una missione di addestramento che coinvolgeva due velivoli.

Non appena il primo velivolo è caduto in mare, il secondo ha iniziato un’operazione di ricerca e soccorso dell’equipaggio, senza però trovarne traccia. L’operazione è proseguita fino alla mattina di oggi, 29 luglio 2023.

Durante la conferenza stampa Marles ha dichiarato: “Le nostre speranze e i nostri pensieri sono con l’equipaggio e le loro famiglie”.

È il secondo incidente dell’anno che coinvolge un elicottero Taipan MRH-90

Purtroppo non è il primo incidente di questo tipo, all’inizio di quest’anno un altro elicottero sempre dello stesso modello, Taipan MRH-90 di fabbricazione europea, è precipitato in mare, precisamente nella zona che si torva a sud-est dell’Australia.

Questo primo incidente non ha causato però alcun ferito e tutti i membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo.

L’incidente dell’elicottero si verifica in un momento molto particolare, in questi giorni si stanno svolgendo gli incontri ad alto livello in Brisbane, la capitale del Queensland, che vede la partecipazione dei ministri della Difesa e degli Esteri sia statunitensi che australiani.

Questo vertice non è il primo che si svolge ma è sicuramente un vertice importante tra Australia e Stati Uniti, l’ultima volta si era svolto nel 2019.