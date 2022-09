Mosca, i funerali di Mikhail Gorbaciov: assente Vladimir Putin

By

Stamattina i funerali di Mikhail Gorbaciov a Mosca. L’ultimo saluto all’ulutmo leader dell’Unione Sovietica. Presente Orban, assente come annunciato Putin.

Nella mattinata di oggi le celebrazioni funebri per Gorbaciov hanno visto la partecipazione di circa duemila persone. Presente Orban, unico premier estero. Assente Putin, che manda un mazzo di rose.

Funerali Gorbaciov: Alle 10:00 la celebrazione nella Sala delle Colonne

E’ stata aperta al pubblico la Sala delle Colonne della Casa dei Sindacati, nella mattina di oggi alle 10:00 (ora italiana) dove si sono svolti i funerali di Mikhail Gorbaciov. La Russia saluta l’ultimo leader dell’URSS con una cerimonia a Mosca che ha visto la partecipazione di tante persone, circa due mila. Tra cui anche il leader ungherese. I funerali veri e propri si svolgeranno al cimitero di Novodevichy, nel pomeriggio di oggi.

Orban è stato l’unico premier a presenziare. Nessuno tra i capi di stato occidentali è infatti arrivato a Mosca, viste le tensioni per la guerra in Ucraina, per dare l’ultimo saluto a Gorbaciov.

Come ampiamente preannunciato, Vladimir Putin non si è presentato alla Sala, dove già si erano svolte le cerimonie di tutti i leader sovietici, compreso Stalin. Lo stesso Viktor Orban non incontrerà dunque Putin, che ha mandato un mazzo di rose.

Presente l’ambasciatore americano John Sullivan, Geza Andreas Von Geyer, ambasciatore tedesco, e anche quello inglese e giapponese, Toyohisa Kozuki.

Gorbaciov, nel pomeriggio la sepoltura a Novodevichy

Nel pomeriggio avverrà la sepoltura di Gorbaciov nel prestigioso cimitero di Novodevichy. L’ex leader dell’URSS aveva 91 anni, deceduto al termine di una battaglia contro una grave malattia.

Novodevichy è la necropoli d’élite Mosca, dove sono sepolti personalità russe del calibro di Aleksandr Lebed, Boris Eltsin – antagonista proprio di Gorbaciov. Ma anche scrittori, artisti e musicisti importanti.

Nel 1970 il cimitero era stato chiuso a tutti coloro i quali non avesser alcun parente sepolto; la sua riapertura avvenne poi nel 1987, grazie proprio a Gorbaciov.

Negli scorsi giorni un portavoce del Cremlino aveva annunciato che a causa di impegni in data 3 settembre, il capo di stato russo non sarebbe potuto essere presente al funerale.

Sempre il portavoce Dimitri Peskov aveva informato inoltre che Putin si era recato già in ospedale dove era ricoverato Gorbaciov, rendendo omaggio martedì scorso, e deponendo dei fiori accanto alla sua bara.

In molti, nel telegramma di condoglianze ufficiale del capo di Stato, avevano letto freddezza e formalità; a differenza invece dei messaggi arrivati dai leader occidentali come Joe Biden e Macron.