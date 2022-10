Corte di Cassazione: obbligo dei nonni di mantenere i nipoti

La Corte di Cassazione ha stabilito che tutti i nonni sono obbligati a intervenire economicamente per mantenere i nipoti, nel caso in cui i genitori non siano in grado di farlo.

La sentenza della Corte di Cassazione che ha stabilito l’obbligo dei nonni

Secondo una sentenza della Corte di Cassazione, i nonni devono mantenere e sostenere economicamente i propri nipoti. Soprattutto nel caso in cui i genitori non siano in grado di farlo.

Questo è stato stabilito il 17 ottobre ed è ovviamente sottoposto ad una serie di condizioni. In primo luogo è necessario ovviamente che i nonni abbiano effettivamente le possibilità economiche per contribuire al mantenimento dei nipoti.

Rispetto alla condizione dei genitori invece sono necessari tre elementi per far si che intercorra la responsabilità del nonno di sostenere economicamente i nipoti.

In primo luogo, il genitore deve essere inadempiente nel versare i contributi ai propri figli. Seconda condizione che deve verificarsi è la dimostrazione che il genitore non possa oggettivamente attuare i pagamenti a causa della perdita del posto di lavoro.

E infine la terza condizione riguarda il fatto che deve essere accertato che il genitore sia primo di reddito o che comunque percepisca un reddito insufficiente al mantenimento dei figli.

Se intercorre una di queste condizioni, considerate legislativamente estreme, allora i nonni hanno l’obbligo di intervenire economicamente.

L’intervento economico dei parenti prossimi ai genitori non dovrà avvenire consegnando i soldi direttamente ai nipoti. Al contrario i nonni dovranno contribuire attraverso l’aiuto dei genitori.

Va specificato però che prima di ricorrere all’intervento dei nonni, la legge prevede il tentativo di recuperare le somme dovute dai genitori, attraverso un’azione esecutiva sui beni che possono essere pignorati.

Il motivo della sentenza

La sentenza emessa qualche giorno fa dalla Corte di Cassazione dunque, supporta l’idea che la tutela dei figli sia un elemento fondamentale per la legge e la Costituzione italiana.

Infatti l’obbligo dei genitori di mantenere i figli minori rappresenta un elemento fondamentale del nostro codice civile.

Proprio in vista di ciò per assicurare una corretta infanzia e soprattutto un adeguato percorso di crescita ai figli minori, si assicura il supporto economico “subordinato e sussidiario” rispetto a quello dei genitori, da parte dei nonni.