INPS, occhio alla nuova comunicazione: se la ignori ritrovi il conto prosciugato

Potreste ottenere un conto prosciugato se vi comporterete in un certo modo con una comunicazione dell’INPS che sta facendo discutere.

Ecco qual è la comunicazione dell’INPS che sta facendo molto discutere tantissimi italiani. Ora rischiano che il loro conto venga prosciugato. Per fortuna esiste una soluzione infallibile che vi spieghiamo di seguito. Seguitela e i vostri risparmi saranno al sicuro.

Conto prosciugato, cosa sta succedendo

Da qualche tempo a questa parte, tantissimi cittadini italiani hanno lamentato di ricevere alcune strane comunicazioni sui propri dispositivi.

Tali comunicazioni provenivano dalla Poste Italie, da alcune banche e anche dall’INPS. Gli enti in questione avrebbero inviato un SMS o un’email invitando il cittadino a compiere determinate azioni.

Fino a qui nulla di strano. Peccato, però, che seguire le indicazioni dei messaggi avrebbe indotto molti cittadini a perdere tantissimi soldi. Ma com’è possibile tutto ciò?

Dobbiamo svelarvi che, in realtà, molti di questi messaggi non sono altro che degli inviti fraudolenti e che non vengono inviati da nessuno degli enti che abbiamo già citato. Si tratta, invece, di alcuni truffatori, che mettono in piedi delle strategie con l’obiettivo di accedere a delle informazioni personali e a dei conti.

Di recente, è proprio una lettera firmata da INPS, che in realtà non viene inviata dall’ente ma da alcuni criminali, che sta facendo molto discutere.

I criminali in questione hanno escogitato un metodo quasi infallibile: inviare una lettera a molti italiani, nella quale si spiega che sarebbe avvenuto un errore di calcolo sulle tasse versate nel 2022.

I cittadini vengono così inviati a saldare il loro debito con l’INPS, in particolare 700 euro. I criminali avrebbero addirittura invitato il soggetto malcapitato a inserire manualmente il numero del suo conto in banca, per effettuare la transazione.

Fatto ciò, naturalmente, il cittadino onesto italiano si vedrà sottrarre tutto il denaro dal proprio conto. Ecco che di seguito vi sveliamo come difendersi in queste situazioni.

Ecco come difendersi

Se vi capita una cosa del genere, dovete sapere che innanzitutto dovreste tenere presente che esiste la possibilità che sia una truffa. Se per caso avete ricevuto il messaggio via mail, vi consigliamo di non focalizzarvi sull’oggetto della mail, ma sull’indirizzo che ve l’ha mandata.

Quando si tratta di indirizzi sicuri, dovrebbe comparire accanto un simbolo che lo dimostri. Se così non fosse, ci basterà copiare e incollare l’indirizzo su Google per scoprire se è il veritiero o se è falso.

Nel caso in cui si tratti di un messaggio, possiamo fare la stessa cosa con il numero di telefono. In ogni caso, vi invitiamo a non cliccare mai sui link che vi vengono forniti e invece a mettervi a contatto con l’ente del messaggio, sia esso l’INPS o le Poste Italiane o la vostra banca.

Assicuratevi sempre di star parlando con gli enti ufficiali prima di prendere qualsiasi decisione, specialmente se si tratta dei vostri risparmi e delle vostre informazioni personali. Soltanto così potrete sconfiggere i criminali. In ultima mossa, ovviamente, denunciate il tentativo di frode alle autorità.