Ti svuotano il conto mentre cammini: la nuova truffa ti colpisce proprio per strada

Ti svuotano il conto mentre cammini: arriva la nuova truffa che sta mietendo danni tra giovani e anziani. Ecco tutto ciò che necessariamente devi sapere per difendere i tuoi risparmi.

Truffe e conti correnti: come proteggere i propri risparmi

Ogni giorno in televisione o alla radio ascoltiamo notizie che ci paiono talvolta così assurde da non sembrare vere. I truffatori ne inventano davvero una nuova ogni giorno per cercare di svuotare carte e conti dei poveri malcapitati che ignari di tutto, si ritrovano poi a dover fare conti con brutte sorprese.

Esistono tantissime truffe che quotidianamente vengono testate su adulti e anziani. L’obiettivo è sempre uno: privarli dei loro soldi. Conosci per esempio la truffa del giornale? È una delle più recenti messe in atto da subdoli malviventi che non si fermano davanti a niente e nessuno, nemmeno al cospetto di persone anziane.

Come funziona questo tipo di truffa? La dinamica che si viene a creare è a dir poco assurda. Il povero malcapitato in procinto di prelevare al bancomat, viene avvicinato da un uomo che tiene in mano un giornale. Con la scusa di chiedere informazioni, il truffatore utilizza il foglio di giornale per coprire le telecamere di videosorveglianza del bancomat e rubare il bottino.

Attenzione dunque se vedete persone sospette seguirvi o aggirarsi intorno a voi quando siete nelle vicinanze di uno sportello bancomat. È però ancora un’altra la truffa che sta facendo parlare tutta Italia.

Un nuovo schema subdolo sta spaventando tutti, soprattutto GLI anziani. Tante le segnalazioni di persone che hanno denunciato di essersi ritrovati senza più un centesimo sul conto. Ecco la nuova truffa da cui devi proteggerti: così ti svuotano il conto mentre cammini.

Ti svuotano il conto mentre cammini: attenzione a questa nuova truffa

Non c’è mai limite al peggio e le forze dell’ordine lo sanno bene. Ogni giorno ricevono segnalazioni e denunce per via di furti ai danni di poveri malcapitati, truffati senza neanche accorgersi di nulla.

Proprio così funziona la nuova truffa che sta tenendo tutti in uno stato di allerta: ti svuotano il conto mentre cammini. Ma come è possibile una cosa del genere? Te lo spieghiamo subito.

Come la maggior parte dei cittadini, anche tu avrai in borsa o nel portafoglio la tua carta di credito o di debito che, lo saprai bene, funziona anche in modalità contactless.

Cosa vuol dire questa parola? Semplicemente che non hai più bisogno di digitare il tuo Pin o codice segreto per autorizzare un bonifico, una spesa o un acquisto. Su ogni carta è presente una piccola targa in metallo la quale, se avvicinata al POS, permette di effettuare tutti quei movimenti economici appena accennati sopra.

Detto questo, vediamo come i malviventi mettono in atto questa truffa davvero meschina. Non importa in quale luogo tu ti trovi. Puoi essere in farmacia, al supermercato o semplicemente in strada a fare una passeggiata.

Il truffatore, in maniera discreta, troverà il modo di avvicinarsi a te e con in mano un POS attivo, riuscirà ad individuare la tua carta e a effettuare un pagamento, un bonifico o un acquisto senza che tu ti accorga di nulla.

L’unica cosa positiva è che con questa modalità, i malviventi non possono sottrarre ai poveri malcapitati più di 25 euro. Perché? Semplice: perché al di sopra di questa cifra, è necessario inserire il proprio codice segreto o password per autorizzare i pagamenti.

Già tantissime sono le segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine da parte di persone che si si sono ritrovate, una volta a casa, a fare i conti con questa brutta sorpresa. Come difendersi da queste truffe? La prima cosa da fare è acquistare un portacarte schermato realizzato appositamente per evitare che la targhetta del contactless possa essere intercettata dal POS.

In secondo luogo, puoi disabilitare l’opzione di pagamenti contactless tramite applicazione o recandoti nella tua filiale. Potrai ovviamente riattivarla quando necessario e solo dietro inserimento di codici o password.

Le truffe sono ormai all’ordine del giorno e bisogna stare sempre attenti agli impostori che quotidianamente studiano nuove tecniche e metodiche losche per sottrarre soldi a pensionati o poveri malcapitati.

Conosci per esempio la truffa del finto direttore di Banca? Anche questa ha fatto molti danni soprattutto a discapito di persone anziane. Come funziona? Nel momento in cui ci si reca al bancomat e si prelevano soldi, si avvicina un uomo distino e ben vestito che si identifica con finto cartellino come operatore o direttore della filiale.

Quest’ultimo, con la scusa di dover controllare le banconote prelevate, le sostituisce velocemente con contanti contraffatti e rubando così i soldi al malcapitato di turno. Stai sempre attento, la truffa è dietro l’angolo!