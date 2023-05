Impensabile quel che succede se versi il latte nella Moka: forse non te l’aspetti

Sapevi che si può mettere il latte nella Moka? Ti spieghiamo perché dovresti farlo e come. Continua a leggere di seguito.

Probabilmente non ti è mai venuto in mente ma mettere il latte nella Moka è davvero un metodo geniale per far venire il caffè come al bar.

Latte nella Moka: perché vale la pena provare

La Moka o caffettiera è uno strumento che, nelle case degli italiani, non manca mai. Anche se, spesso, per fare il caffè è stata soppiantata dalle macchine elettriche con le cialde, resta ancora un must per la colazione italiana.

La macchinetta del caffè così come la conosciamo è stata inventata ben 30 anni fa e prende il nome dalla città di Moka che è un porto situato in Yemen. La cittadina era celebre proprio per essere produttrice di caffè. La macchinetta del caffè può essere realizzata in diversi materiali: alluminio, che la rende più leggera oppure acciaio inossidabile, che la rende molto più solida. Tra le preferite degli italiani in tutto il mondo spicca proprio questo modello poiché è in grado di produrre un caffè dal gusto unico e di mantenerlo al caldo.

Gli affezionati alla Moka devono assolutamente leggere questo trucco che ti spiegheremo di seguito. Non tutti sanno, infatti, che si può mettere il latte nella Moka. Si tratta di quel tocco in più per ottenere un caffè come al bar o, in alcuni casi, anche migliore.

Come fare

Qualcuno preferisce aggiungere il latte nella Moka quando il caffè è già salito e il fuoco sotto la macchinetta spento. In pratica, aprono il coperchio e versano il latte all’interno. Il nostro suggerimento, invece, è diverso.

Infatti, prevede che il latte venga messo alla base, al posto dell’acqua. Attenzione però. Ci sono delle precauzioni da prendere. Il latte, infatti, a differenza dell’acqua, può raggiungere temperature elevate in tempi più brevi. Il rischio che si bruci, dunque, è dietro l’angolo.

Inoltre, quando sale attraverso il filtro ed il caffè la schiuma che si andrebbe a produrre potrebbe essere troppa ed alterare il gusto della bevanda. Inoltre, il latte a differenza dell’acqua, potrebbe sporcare molto di più l’utensile e richiedere molto più tempo per la pulizia successiva all’utilizzo. Insomma, se si vuole aggiungere il latte al posto dell’acqua bisogna prestare molta attenzione quando la Moka è sul fuoco.

Se non si ha il tempo necessario per stare dietro alla macchinetta del caffè e si vuole semplicemente lasciare la Moka sul fuoco e, intanto, fare altro, meglio aggiungere il latte in un secondo momento, proprio come spiegavamo sopra. Se si aggiungesse oltre al latte, anche lo zucchero, in un contenitore a parte, si potrebbe creare a casa propria la tipica schiuma che si ottiene al bar. Insomma, il latte nella Moka potrebbe svoltare la colazione.