Perde il controllo dell’auto e finisce in un fossato: Jessica Cimarosti muore a 34 anni

La 34enne Jessica Cimarosti non ce l’ha fatta, nonostante un intervento chirurgico cui è stata sottoposta d’urgenza dopo il drammatico incidente in cui è rimasta coinvolta lo scorso sabato pomeriggio lungo la ex provinciale 56, in direzione Pertegada, a Precenicco.

La vittima, che lavorava come commessa nella macelleria Bortolussi a Castions, lascia una bimba di 3 anni, la piccola Angelica. Sulla dinamica dell’incidente sono tuttora in corso le indagini dei carabinieri. Nell’incidente è rimasto ferito anche un giovane di 24 anni di Valvasone Arzene, che al momento si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cattinara.

Si schianta con l’auto e finisce in un fossato: Jessica Cimarosti non ce l’ha fatta

Non ce l’ha fatta la 34enne Jessica Cimarosti, rimasta coinvolta in un drammatico incidente lo scorso sabato pomeriggio lungo la ex provinciale 56, in direzione Pertegada, a Precenicco, Friuli Venezia Giulia. La donna era alla guida della sua auto, una Fiat 500, quando – per cause ancora in corso di accertamento – ha perso il controllo della vettura e si è scontrata contro un Suv, finendo la sua corsa prima contro un palo, poi in un fossato a bordo strada. Un impatto violentissimo, che purtroppo le è costato la vita.

Immediatamente soccorsa, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza, che non è bastato a strapparla alla morte. Questa notte la 34enne è deceduta. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso le indagini dei carabinieri. Nell’incidente è rimasto ferito anche un giovane di 24 anni di Valvasone Arzene, che al momento si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cattinara.

Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il drammatico schianto e toccherà ora alle forze dell’ordine accertare le eventuali responsabilità dell’accaduto. Il 24enne che è rimasto ferito viaggiava a bordo di un’altra vettura, un Suv, che si è scontrato con l’auto della vittima.

Chi era la vittima

Jessica da circa 6 anni lavorava come commessa nella macelleria Bortolussi a Castions. Chi la conosceva la descrive come una ragazza gentile e sempre molto disponibile con tutti. La giovane mamma lascia una bimba di appena 3 anni, la piccola Angelica. Tanti i messaggi di cordoglio indirizzati ai familiari della giovane mamma e affidati alle pagine social.

Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il drammatico schianto e toccherà ora alle forze dell’ordine accertare le eventuali responsabilità dell’accaduto. Quel che sembra certo è che la vettura della 34enne si sia prima scontrata con un Suv e poi abbia terminato la sua corsa a bordo strada, finendo in un fossato laterale.

Domattina si svolgeranno i funerali di Jessica, visto che non è stato richiesto l’esame autoptico sulla salma.