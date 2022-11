INPS, doppia tredicesima a dicembre per questi pensionati: a chi spetta

Doppia tredicesima nel mese di dicembre dall’INPS per tutti questi pensionati. Vediamo insieme a chi spetta e a chi viene erogato.

L’argomento pensioni è sempre molto delicato, per questo motivo – e non solo – il Governo sta cercando di mettere tutti i punti per dare ai pensionati quello che desiderano da tempo. Prima ancora di arrivare al 2023 e verificare come si evolveranno le cose, restiamo nel 2022 perché arriva un’ottima notizia da parte dell’INPS: c’è una doppia tredicesima che aspetta solamente questa categoria. Un buon modo per terminare l’anno. Ma per chi sono questi soldi e come vengono erogati?

Comunicato INPS per i pensionati

I pensionati sono sempre ghiotti di novità interessanti, che possano riguardare un miglioramento delle loro condizioni attuali. Un tema delicato e argomentato continuamente proprio perché ricco di varianti.

Con la circolare numero 1114 del 13 ottobre 2022 l’INPS ha voluto evidenziare l’aumento sulle pensioni già dal mese di ottobre sino a dicembre 2022. Per aumento si intendono gli scatti automatici per il mese di ottobre e novembre, mentre per dicembre è in arrivo la tredicesima.

L’INPS ha inoltre stabilito per gli invalidi civili un assegno mensile di 291.69 euro erogati in 13 mensilità. Non male, considerando che c’è un piccolo tassello da aggiungere. Quando si parla di pensione di invalidità, infatti, ci sono delle novità molto interessanti da conoscere e non dimenticare. Si dovrà seguire un iter specifico e subito dopo la doppia tredicesima arriverà direttamente nelle tasche di questi soggetti pensionati.

Doppia tredicesima: a chi viene corrisposta?

Concentriamoci un attimo sull’assegno mensile che viene corrisposto agli invalidi civili, con un valore che supera i 3.900 euro all’anno. Una cifra che viene spalmata su 13 mesi con pagamenti regolari anche se due di questi avvengono nel mese di dicembre.

Quindi la doppia tredicesima si compone di un assegno della tredicesima mensilità in aggiunta alla tredicesima vera e propria. Essendo erogati nello stesso momento, il soggetto interessato potrà godere di questo privilegio e avere molti più soldi nel mese di dicembre 2022. I Caf stessi ne hanno voluto sottolineare l’importanza.

La pensione di invalidità viene riconosciuta a tutti coloro che hanno un reddito che non supera i 17.000 euro all’anno, con età compresa tra i 18 sino ai 67 anni. La percentuale per l’invalidità è dal 74 al 100% verificata dall’INPS e documentata dai medici professionisti che fanno parte dell’ente. Questi soggetti a dicembre riceveranno la doppia mensilità.

Nel caso in cui i medici preposti non riconoscessero l’invalidità del soggetto, lo stesso può fare ricorso e chiedere un secondo incontro. È importante che venga consegnata tutta la documentazione inerente e che si confermi la tipologia di invalidità.

Per maggiori informazioni basterà andare sul sito ufficiale INPS oppure rivolgersi al Caf di competenza. Ricordiamo che quanto sopra è un diritto per tutti gli invalidi che presentano una percentuale che va dal 74 al 100%.