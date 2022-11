Ricordate Mariangela Fantozzi? Con gli anni è cambiata tantissimo | FOTO

Mariangela Fantozzi è stato un personaggio indimenticabile nel mondo del cinema italiano. Vediamo che fine ha fatto l’attore che la interpretava.

Chi è vissuto negli anni ’80 non può non ricordare Mariangela Fantozzi, la figlia del ragioniere più famoso del cinema italiano.

Chi era Mariangela Fantozzi

Mariangela Fantozzi era la figlia del ragioner Fantozzi, interpretato da Paolo Villaggio e non era famosa per la sua bellezza quanto per il suo aspetto alquanto scimmiesco. Proprio per le sue caratteristiche buffe, ha conquistato il pubblico anche per via delle sue battute.

I film di Fantozzi hanno avuto un grande successo non soltanto per il suo personaggio principale ma anche per tutti gli altri co-protagonisti. Oltre a Mariangela Fantozzi c’erano altri personaggi che popolavano il suo universo: sua moglie Pina, Milena Vukotic, la Signorina Silvani, il ragionier Filini e tanti altri.

Non tutti sapevano o sanno che, in realtà, ad interpretarla era un attore di sesso maschile e quell’attore oggi ha oltre 70 anni. Entrato nella storia del cinema italiano, oggi la vita di Fernando Plinio, questo il suo nome, è completamente cambiata come lo è il suo aspetto. Parallelamente a Mariangela, l’attore interpretava anche Uga, la nipote del ragioniere.

Com’è oggi

Nato a Tunisi nel 1947, i genitori di Plinio Fernando, l’attore che interpretava Mariangela Fantozzi, erano di origine ebraica. Dopo aver conseguito il diploma come perito meccanico, Plinio frequentò l’Accademia di recitazione Stanislavskij al Teatro Anfitrione.

Fu nel 1974 che per lui arrivò il successo per via della sua Mariangela Fantozzi. L’attore vestì i suoi panni per otto film con Paolo Villaggio. Purtroppo. Nella metà degli anni ‘90, fu costretto a sparire dalle scene. Fu allora che si dedicò all’arte della pittura e della scultura. Grazie all’arte ha potuto creare una mostra personale che aveva il titolo Inaspettate S-Combinazioni. Nel corso della stessa, le sue opere vennero esposte nel 2015 ad Anzio, nella location del Museo Civico Archeologico.

Il suo ritiro dalle scene avvenne per stare accanto al padre malato che morì in quegli anni. Se avesse rinunciato al suo lavoro avrebbe potuto beneficiare della pensione di reversibilità del padre.

Oggi non è difficile imbattersi in lui per le strade di Roma anche se, soltanto gli sguardi attenti potrebbero riconoscerlo. I suoi 75 anni si vedono tutti ma i tratti somatici sono indistinguibili e se si guarda bene si potrà ancora scorgere il personaggio che lo ha reso celebre.

Una delle sue ultime apparizioni pubbliche, legate al suo lavoro di attore, fu in occasione di un Festival del Cinema di Roma. In quell’occasione, spinse la carrozzella di Paolo Villaggio che aveva problemi di deambulazione. Con Paolo Villaggio Plinio ha sempre raccontato di avere un rapporto amicale. Accanto a loro anche la celeberimma Signorina Silvani interpretata da Anna Mazzamauro.