Regina Elisabetta, dopo la morte sbuca il nome del suo nipote preferito: inaspettato

La Regina Elisabetta aveva tantissimi nipoti, ma solo uno è riuscito ad entrarle completamente nel cuore: il nome emerge solo oggi.

Da quando la Regina Elisabetta ha lasciato questo mondo, la Royal Family è completamente cambiata. La sua vita è stata lunghissima e il suo regno impeccabile, nonostante i tantissimi gossip e la varie vicende che hanno da sempre caratterizzato i componenti della sua famiglia. Ora è tutto nelle mani di Re Carlo III e la famiglia si è in qualche modo divisa e sfaldata: basta pensare a Harry che ha deciso di fare un passo indietro e andare a Los Angeles con sua moglie e i suoi bambini. Dopo la morte della Sovrana più longeva della storia, tra nipoti e pronipoti, spunta il nome del suo preferito in assoluto da sempre: chi lo avrebbe mai detto?

Regina Elisabetta, il rapporto speciale con i suoi nipoti

Dopo la morte della Regina Elisabetta ci sono state tantissime nuove rivelazioni, non solo sull’Eredità ma anche per quanto riguarda i suoi affetti. Se il figlio prediletto è sempre stato Andrea – nonostante tutto – oggi esce fuori il nome del suo nipote prediletto.

La Regina Elisabetta ha sempre avuto tantissimi nipoti e lei adorava essere circondata da bambini e ragazzini divertenti. Negli ultimi anni ha avuto una adorazione per la piccola Charlotte proprio perché similare a lei, non solo fisicamente ma anche nel modo di fare. Inoltre, Elisabetta si rivedeva in lei per il carattere, tanto da chiamare la bimba “The Boss”.

Poi c’era Peter, il figlio della Principessa Anna. Ingrid Steward – la scrittrice esperta della Royal Family – la Regina aveva una certa predilezione per questo nipote.

Non bisogna poi dimenticare l’amore indiscusso per Eugenie, che l’ha sempre chiamata nonna in pubblico rompendo volutamente il protocollo reale.

Qual era il nipote preferito della Regina Elisabetta?

Secondo i ben informati e le varie fonti, Elisabetta era legatissima a Harry da sempre. Da momento della tragica morte di Lady Diana, Harry si è affezionato moltissimo alla nonna e i due avevano un rapporto speciale.

Harry è sempre stato un ribelle e non era composto neanche durante gli eventi ufficiali. La abbracciava, le faceva le battute sottovoce e scherzava sempre con lei: l’ironia del Principe dai capelli rossi è sempre stata travolgente e adorata dalla Sovrana (seppur rigida e ligia al dovere).

Le foto che ritraggono nonna e nipote sorridenti o mentre scherzano sono tantissime, infatti Elisabetta ha sempre apprezzato il carattere e il modo di fare del giovane Harry. William è sempre stato considerato come il futuro Re, per questo con lui si sono comportati tutti quanti in un modo completamente diverso.

È proprio vero che nonostante tutti i colpi di testa di Harry, la nonna sovrana c’è sempre stata e ha coperto non pochi scivoloni del nipote. Non solo, lei ha sicuramente apprezzato anche la sua presa di posizione negli anni anche se nessuno saprà mai quanto dolore avrà provato a vederlo andare via. Noi sappiamo per certo il dolore di Harry provato durante il funerale: non è riuscito a trattenere le lacrime, mandando all’aria il protocollo.