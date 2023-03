INPS, brutta sorpresa sul conto di questi pensionati: chi avrà 340 euro in meno

Ben 340 euro in meno per questi pensionati. Dallo studio della Uilp emerge che sono questi i risultati dei tagli alle rivalutazioni.

Arriva una brutta notizia che sta facendo temere milioni di pensionati in Italia. Proprio queste categorie di cittadini riceveranno ben 340 euro in meno sul cedolino.

INPS, brutta sorpresa sul conto di questi pensionati

Quest’anno 2023 è cominciato con una nuova manovra delle pensioni depositata dal Governo del Presente del Consiglio Giorgia Meloni e dai suoi Ministri. Sono stati previsti degli aumenti pensionistici, dovuti, ad esempio, alla ricalibrazione dovuta all’inflazione.

Assieme agli aumenti, però, anche vari tagli che stanno facendo molto discutere. I nuovi tagli riguardano proprio i pensionati che non percepiscono un cedolino con un grande ammontare di denaro.

I pensionati in questione sono provati dalla crisi che ha messo a dura prova tutto il nostro Paese e non solo. Tutto è cominciato con lo scoppio della pandemia, all’inizio del 2020, ormai tre anni fa. L’economia si era fermata e tantissime persone si sono ritrovate impossibilitate ad arrivare alla fine del mese.

Quando sembrava che stessimo vedendo un piccolo scorcio di luce, nel 2022, è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina, che non ha fatto altro che peggiorare lo scenario previsto a livello globale. Si sono registrate perdite umane e delle risorse.

In particolare, la guerra ha dato vita a una crisi alimentare, dei carburanti e dell’energia, che ha portato all’aumento dei prezzi. Ancora oggi, vediamo i grandi strascichi dell’inflazione, che ha portato molti pensionati a non riuscire ad arrivare alla fine del mese.

I pensionati hanno così chiesto al Governo dei sostegni concreti, che si sono tradotti in degli aumenti all’inizio di quest’anno 2023 e in nuovi bonus erogati e percepiti. Purtroppo, però, molto dei pensionati in questione non sanno di star percependo un ammontare pensionistico inferiore rispetto a quello che ricevevano anni fa.

340 euro in meno per questi pensionati

In base a uno studio della UILP, alcuni pensionati stanno percependo, e continueranno a percepire, ben 340 euro in meno sul cedolino. La notizia è incredibile, anche perché non tutti si aspettavano che la situazione dei nostri anziani fosse così precaria.

Il loro potere d’acquisto si sarebbe ridotto di più di 4000 euro, impedendo così ai pensionati di prendersi cura di se stessi nello stesso modo che facevano prima.

Le ragioni di questa diminuzione del potere d’acquisto e della percezione di 340 euro in meno sul cedolino sarebbe dovuta alle nuove rivalutazioni pensionistiche.

In particolare, sono avvenuti dei tagli sul cedolino di quei pensionati che percepiscono più di quattro volte il trattamento minimo: stiamo parlando di circa 2.100 euro al mese. I nuovi tagli hanno portato il Governo a risparmiare poco più di 2 miliardi di euro e a molti pensionati di avere problemi finanziari.

Sono loro, quindi, i pensionati che stanno percependo ben 340 euro in meno sul cedolino. Dopo la notizia, sono tantissime le categorie che si stanno mobilitando per chiedere al Governo di compensare questi tagli sulle pensioni.