Sulle coppie omogenitoriali, il Parlamento europeo ha condannato lo stop del governo italiano

Dopo gli ultimi fatti registrati nella città di Milano circa il divieto di registrare i figli nati da coppie omogenitoriali, il dibattito è stato oggetto di discussione a Bruxelles, presso la sede del Parlamento Europeo, il quale ha condannato il governo italiano per le istruzioni date al comune lombardo.

L’Eurocamera, infatti, ha approvato l’emendamento al testo della Risoluzione sullo Stato di diritto che condanna il governo italiano circa la sospensione di registrazione di adozione delle famiglie arcobaleno.

Il caso delle coppie omogenitoriali si sposta a Bruxelles

Questa mattina, a Bruxelles, presso la sede del Parlamento Europeo, si è discusso del caso delle coppie omogenitoriali e degli ultimi fatti avvenuti nel capoluogo lombardo. L’Eurocamera, infatti, ha condannato lo stop del governo italiano alle registrazioni di adozioni delle famiglie arcobaleno.

I partecipanti dell’azione plenaria hanno dichiarato che tale mossa possa provocare a una discriminazione non soltanto delle coppie dello stesso sesso ma anche dei loro figli, portando, quindi, a una violazione diretta dei diritti dei minori.

La plenaria del parlamento europeo ha votato per alzata di mano; il testo è stato presentato dal gruppo di Renew Europe e supportato da Sinistra, Verdi e Socialisti.

Le dichiarazioni del Sindaco di Milano

Il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, ha dichiarato di essersi recato a Bruxelles per la richiesta di un dibattito a favore delle coppie omogenitoriali. Una richiesta accolta sin da subito, tanto che oggi la plenaria del parlamento europeo si è riunita, votando per alzata di mano.

“Io e tanti altri sindaci non ci arrendiamo alla protervia di chi nega persino un incontro su un tema delicato con cui abbiamo a che fare nelle nostra città”.

Queste le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il quale ha spiegato che il riconoscimento dei figli non deve essere diverso sulla base dell’orientamento sessuale dei loro genitori.

Inoltre, durante la sessione plenaria tenutasi questa mattina, una delegazione di Fratelli d’Italia, pare abbia votato in difesa del governo italiano, schierandosi contro le idee dichiarate da Eurocamera circa la condanna sullo stop imposto per le registrazioni delle adozioni delle coppie omogenitoriali.

La delegazione dei paesi nordici e quella portoghese hanno comunicato di schierarsi a favore delle famiglie arcobaleno, oltre a essere supportati da Sinistra, Verdi e Socialisti.

“Il testo dell’emendamento esprime preoccupazione per il fatto che tale decisione si iscrive in un più ampio attacco contro la comunità Lgbtqi+ in Italia”.

Queste le dichiarazioni rilasciate durante la seduta plenaria di oggi a Bruxelles.