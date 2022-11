Fiorentina-Salernitana, probabili formazioni e statistiche

Dopo la bella vittoria ottenuta sul campo della Sampdoria la Fiorentina di Vincenzo Italiano torna al Franchi per ospitare la Salernitana, una delle rivelazioni di questa prima parte di campionato.

I granata infatti hanno espugnato l’Olimpico di Roma nell’ultima trasferta giocata e vogliono compiere un’altra impresa per ottenere altri tre punti fondamentali in chiave salvezza.



La Fiorentina per la prima volta in stagione vuole raggiungere la terza vittoria consecutiva, per farlo dovrà superare la Salernitana di Davide Nicola che ha ampiamente dimostrato di essere una squadra temibile soprattutto in trasferta.

Italiano ha raggiunto il primo obiettivo stagionale riuscendo a qualificarsi in Conference League, ora i Viola vogliono recuperare punti importanti anche in Serie A per rimanere in lotta per un posto in Europa.

La Salernitana è una delle rivelazioni di questo avvio di stagione, i campani fuori dall’Archi hanno già compiuto due grandi imprese pareggiando all’Allianz Stadium e vincendo all’Olimpico contro la Lazio.

I granata occupano al momento il nono posto in classifica e sognano di vivere una stagione da protagonisti dopo la clamorosa salvezza ottenuta lo scorso anno.

🎙️Nicola: “Vogliamo essere competitivi, attenzione e concentrazione per produrre il nostro gioco” Le parole del tecnico granata alla vigilia di Fiorentina – Salernitana 👉 https://t.co/U5rbY7Xw2R#FiorentinaSalernitana #macteanimo #forzagranata pic.twitter.com/nRZRROjKvv — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) November 8, 2022

Fiorentina con il 4-2-3-1, in attacco c’è Jovic

Pochi cambi previsti nell’undici iniziale Viola con Italiano che vuole dare continuità di risultati provando finalmente a dare una scossa al campionato dei toscani.

Terracciano sarà il portiere, davanti a lui spazio a Igor e Milenkovic al centro della difesa con Dodo e Biraghi sulle corsie laterali.

Amrabat perno del gioco viola con Duncan ad aggiungere quantità e dinamismo al centrocampo.

Dietro all’unica punta Jovic ci saranno Barak, Kouamè e Ikonè con Cabral che inizierà la sfida dalla panchina.

Salernitana con il solito 3-5-2, Bonazzoli e Dia in avanti

Nicola conferma il solito 3-5-2 anche a Firenze con Fazio che inizierà dalla panchina per lasciare spazio a Bronn, Pirola e Daniliuc davanti a Sepe.



Maggiore pronto a tornare titolare a centrocampo con Candreva e Coulibaly mezze ali, sugli esterni spazio a Mazzocchi e Bradaric.

Dovrebbe partire dalla panchina il grande ex Piatek, davanti ci sarà Bonazzoli a far coppia con Dia.

Fiorentina-Salernitana, statistiche

La Fiorentina ha vinto tre delle sei sfide complessive giocate in Serie A contro la Salernitana, uno dei due ko però è maturato nella sfida più recente quella del 24 aprile con i campani che si sono imposti per 2-1.

La Fiorentina ha vinto senza subire gol gol le ultime tre partite casalinghe giocate contro la Salernitana, quella campana è una delle poche squadre contro cui i viola hanno ottenuto il 100% delle vittorie interne in campionato.

Luka Jovic ha segnato al Franchi cinque dei sei gol complessivi segnati dal suo arrivo a Firenze.