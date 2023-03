INPS, a chi ha superato questa età spettano 655 euro in più sulla pensione

A chi spettano questi 655 euro in più sulla pensione. Arriveranno dall’INPS soltanto a determinati pensionati con delle età precise.

Vi sveliamo tutto sulla nuova maggiorazione che arriverà a determinati cittadini italiani in possesso di certi requisiti.

Nuovi benefici per i pensionati

Il 2023 si sta rivelando un periodo davvero complicato per milioni di italiani residenti nel nostro Paese. Il primo punto di inflessione è stato quello della pandemia, che ha fatto sì che moltissimi cittadini assistessero a un peggioramento delle proprie condizioni economiche.

Il secondo è sicuramente caratterizzato dallo scoppio della guerra tra lo Stato della Russia e quello dell’Ucraina, che ha portato a una crisi dei prezzi con il suo relativo aumento, chiamato inflazione, e a una diminuzione delle materie prime.

Questi due avvenimenti si sono ripercossi, e continuano a ripercuotersi, sulle finanze degli italiani anche nel 2023. I cittadini, infatti, continuano a non poter, spesso, arrivare alla fine del mese per via dei prezzi troppo alti delle materie prime vendute nei supermercati.

Anche il prezzo delle bollette è aumentato esponenzialmente, portando i cittadini a limitarsi nel consumo dell’energia elettrica e di gas. Così facendo, alcuni hanno dovuto eccedere con il risparmio, mentre altri, che hanno continuano con la normale routine, hanno visto aumentare l’ammontare delle bollette in un modo davvero esponenziale.

Nel 2023, la situazione continua seguendo quest’andazzo, anche se i prezzi sono leggermente diminuiti. Allo stesso tempo, il Governo ha pensato a delle agevolazioni che hanno permesso ai cittadini italiani di riuscire a far fronte a queste problematiche, che ormai li accumunano tutti.

Proprio per questo, ha pensato di erogare alcune maggiorazioni sia sugli stipendi dei lavoratori che dei bonus per le partite iva e anche dei benefici per i pensionati. Purtroppo, però, non tutti i pensionati potranno riceverli e goderne, ma soltanto alcuni, in possesso di determinati requisiti.

Alcuni di questi requisiti sono relativi all’età, mentre altri riguardano gli anni di contribuzione. Ecco che di seguito vi sveliamo tutto quello che dovete sapere per capire se avete i requisiti necessari per ricevere ben 655 euro in più sulla vostra pensione.

L’INPS eroga 655 euro proprio a loro

L’INPS eroga alcuni benefici per i pensionati che sono in possesso di determinate caratteristiche. Si tratta di un’agevolazione pensata dal Governo e che è una sorta di quattordicesima che verrà erogata in un’unica soluzione.

L’erogazione avverrà nel mese di luglio del 2023, soltanto se il soggetto in questione avrà compiuto di 64 anni d’età. L’obiettivo è quello di aumentare l’importo reale delle pensioni.

Tutti i pensioni che sono in possesso del requisito dell’età e di un altro criterio, quindi, dovrebbero ricevere questo beneficio d’ufficio. L’altro criterio da tenere in considerazione è quello di appartenenza alla terza fascia con oltre 25 o 28 anni di contributi obbligatori versati.

Saranno loro, quindi, che potranno finalmente ricevere 655 euro sulla pensione di luglio. Come vi abbiamo detto, questi cittadini dovrebbero ricevere questa cifra d’ufficio. Nel caso in cui non avvenga, però, il cittadino in questione potrà mettersi in contatto con l’ente di previdenza sociale per ricevere delucidazioni in merito e magari sollecitare l’erogazione.