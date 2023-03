Frattaminore, operaio muore schiacciato da una trave

Ancora un incidente sul lavoro quello che si è consumato a Frattaminore, in provincia di Napoli. La vittima è un operaio di soli 53 anni. E’ morto schiacciato mentre stava lavorando.

Stava effettuando alcune saldature, quando una trave glie è caduta addosso. I Carabinieri sono immediatamente intervenuti sul posto. La vicenda.

Frattaminore, operaio morto sul lavoro

Travolto mentre stava lavorando. Un copione che, purtroppo e tristemente, più volte abbiamo visto ripetersi in varie parti d’Italia. Questa volta è accaduto in Campania e, precisamente, a Frattaminore in provincia di Napoli. A morire sul suo luogo di lavoro è stato un operaio di 53 anni, schiacciato da una trave.

Una dinamica che è ancora tutta da chiarire, ma della quale i contorni si stanno delineando piano piano. L’uomo si chiamava Luigi Monti ed è morto mentre stava effettuando alcune saldature, schiacciato da una trave di ferro in un’azienda in Via Spagnuolo a Frattaminore, periferia a Nord di Napoli.

Quando gli altri operai si sono accorti dell’incidente, hanno subito dato l’allarme. Sia gli uomini del 118 che i Carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti sul posto ed hanno dato avvio alle indagini. Come dicevamo, una dinamica ancora non del tutto chiara, ma alla quale si sta lavorando.

Stando ad una primissima ricostruzione effettuata dalle Forze dell’ordine arrivate sul luogo della morte dell’operaio, l’uomo sarebbe stato travolto proprio mentre stava effettuando delle saldature. Il tutto è successo questa mattina.

All’arrivo del personale medico del 118, purtroppo non c’è stato nulla da fare: Luigi è morto sul colpo, schiacciato proprio dal peso della trave che gli è caduta addosso. In corso non soltanto la ricostruzione della dinamica dell’incidente stesso ma anche indagini sul rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e, se esse, siano state applicate o meno anche per Luigi stesso.

I Carabinieri stanno indagando per capire cosa sia successo

Le indagini dei Carabinieri di Caivano sono a tutto campo, anche e nello specifico, per capire la posizione d’impiego di Luigi Monti all’interno dell’azienda stessa. Se, come dicevamo, anche per lui siano state rispettate tutte le norme di sicurezza nel luogo di lavoro e, anche, per capire, come abbia fatto ad esser travolto dalla trave.

Una primissima ricostruzione ha stabilito che Luigi stava effettuando di lavori di saldatura. Da lì, poi, il suo rimanere schiacciato sotto la trave di ferro. Cosa è successo in quel frangente? Questo è uno dei quesiti sul quale gli uomini dell’Arma dei Carabinieri stanno lavorando.

Le indagini sono immediatamente partite subito dopo la chiamata al numero di emergenza e una volta arrivati i Carabinieri sul posto. Il personale medico del 118, anche lui arrivato sul luogo della tragedia, non ha potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo.

Quella di Luigi è, purtroppo, l’ennesima morte di un uomo sul proprio luogo di lavoro. Una tragedia silenziosa che sembra continuare sempre e senza fine.