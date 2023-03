È morto Marco Zavattini, autore di Porta a Porta e Domenica In

È venuto a mancare questa mattina, a Roma, Marco Zavattini, noto autore televisivo di Porta a Porta e Domenica In. L’annuncio è stato dato dall’ex direttore di Rai 2, Massimo Liofredi.

Figlio di Cesare, suo padre era un celebre regista del neorealismo italiano. L’autore e sceneggiatore televisivo si è spento questa mattina all’età di 88 anni per cause ancora da chiarire.

Si è spento, questa mattina, a Roma, Marco Zavattini. Il noto autore e sceneggiatore televisivo aveva 88 anni. A dare la notizia della sua scomparsa è stato l’ex direttore di Rai 2, Massimo Liofredi.

“E’ venuto a mancare il mio amico di una vita, Un grande autore televisivo e un maestro dello spettacolo italiano, una persona con cui ho condiviso in Rai numerose trasmissioni televisive, tra cui ‘Domenica In’”.

Queste le parole commosse di Liofredi spiegando che viene a mancare un’altro tassello importante della televisione italiana. Figlio di Cesare Zavattini, celebre regista del neorealismo italiano, Marco nato il 10 settembre 1934, autore di numerose trasmissioni televisive, tra cui Porta a Porta e Domenica In.

Non si conoscono ancora le cause del decesso di Marco Zavattini, descritto dall’ex direttore di Rai 2, in una nota, come una persona buona e gentile e con il quale era un piacere lavorare.

Il ricordo del grande autore televisivo

“Una televisione fatta bene, con la cura per ogni dettaglio e senza volgarità, e che probabilmente non tornerà più”.

Questo è il ricordo commosso dell’ex direttore di Rai 2, che si stringe al dolore dei suoi familiari e di tutte le persone che lo hanno consociuto e che hanno collaborato con lui. A ricordare uno degli autori noti di Porta a Porta, in queste ore è stato anche il giornalista e conduttore Bruno Vespa, ideatore e volto noto del celebre programma in onda su Rai 1 in seconda serata dal 1996.

“È stato con noi fin dall’inizio e non è voluto mancare nemmeno nei periodi di difficoltà fisica con i suoi raffinati consigli per il mondo dello spettacolo e non solo”.

Queste le parole di Bruno Vespa, il quale esprime cordoglio e vicinanza a nome di tutta la redazione, di uno dei programmi più longevi della storia della televisione italiana.