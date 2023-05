Contatore, il trucco del trapano usato dai furboni per dimezzare subito la bolletta

Come dimezzare la bolletta del contatore? Attenzione al trucco del trapano, da non ripetere assolutamente.

Quante se ne inventano pur di dimezzare la bolletta con il contatore? Ci sono alcuni trucchetti alla quale fare molta attenzione, perché non consentiti e comunque rintracciabili. Il contatore di casa è montato e settato appositamente per calcolare i consumi, che poi si presenteranno direttamente in bolletta. Non è consentita alcuna altra manovra o manomissione per dimezzare in qualche modo la bolletta di fine mese. Il metodo del trapano è dunque un trucco da non ripere in alcun caso.

Trucchi e metodi del contatore

Questo è sicuramente un periodo con una grande crisi economica, per questo motivo si cerca di trovare ogni modo per risparmiare.

C’è un trend emerso in questi giorni che sta riscuotendo non poca popolarità. Su Repubblica – riportato poi da altre testate italiane – si evince di come alcuni soggetti studiano metodi per rubare l’energia e il gas, o meglio come azzerare la bolletta.

È un sistema che serve appositamente per aggirare il contatore e la sua lettura. Così facendo c’è una simulazione di sospensione nella distribuzione del gas: il soggetto continua ad avere un regolare contratto, ma i suoi consumi sono completamente azzerati. Un metodo – o meglio una truffa – per pagare solo la quota del contratto ma non i consumi e le bollette da capogiro.

Una manomissione non consentita dalla legge italiana in primis, ma che potrebbe anche rivelarsi pericolosa. Non ci sono statistiche sul caso, ma gli interventi svolti dai Carabinieri – Polizia Municipale e Polizia hanno evidenziato un +20% della popolazione. La concentrazione si evince sia nei luoghi di maggior disagio economico peggiorato dopo la pandemia e gli aumenti dei costi.

Truffa del contatore gas per dimezzare la bolletta

In un approfondimento di Repubblica – poi ripreso anche da altre testate nazionali – si racconta questo fatto. I soggetti in questione hanno firmato un contratto di fornitura regolare, ma i loro consumi sembrano essere pari allo zero. Il contatore non gira e non segnala il consumo:

“Il gas però passa attraverso un foro praticato su una membrana. Chiudendo la valvola del contatore, una membrana si frappone tra la rete di distribuzione e l’appartamento o l’esercizio commerciale interessato”.

Sembra che il metodo usato consista nello smontare il contatore, prendere un trapano e fare il foro direttamente sulla membrana. Il gas continua ad essere erogato lentamente, senza che il contatore possa ripartire e rilevare nel frattempo i vari consumi.

Una pratica che sembra venga fatta da moltissime persone. Non è solo vietato a livello legale, ma è anche una pratica molto pericolosa.

Se si smonta un misuratore a mano, poi si rimonta e si effettua un buco sulla struttura ci potrebbe essere una dispersione di gas. A La Repubblica, la Polizia che sta investigando sul caso ha messo in guardia i soggetti. Il furto di energia e di gas è una minaccia per la sicurezza di ogni individuo, perché si potrebbero provocare scosse elettriche letali oppure incendi.