Inghilterra, Tomori, Smalling e Abraham fuori dalla lista dei convocati

Oggi il commissario tecnico dell’Inghilterra Southgate ha comunicato la lista dei 26 convocati con cui la nazionale dei tre leoni affronterà il Mondiale in Qatar.

Un po’ a sorpresa non figurano nell’elenco tre calciatori che sono protagonisti assoluti nel nostro campionato, Chris Smalling, Fikayo Tomori e Tammy Abraham.

Il Mondiale in Qatar si avvicina ed una delle grandi favorite è sicuramente l’Inghilterra di Kane e Grealish.

La squadra allenata da Southgate ha raggiunto la finale nell’ultima edizione degli europei (vinta dall’Italia di Roberto Mancini) e proverà a giocarsi le proprie chance anche in questo campionato del mondo.

In mattinata il commissario tecnico ha diramato la lista ufficiale dei convocati escludendo, un pò a sorpresa, tre grandi protagonisti della nostra Serie A.

Nell’elenco infatti non figura il nome del difensore centrale protagonista della cavalcata scudetto del Milan, Fikayo Tomori.

Tra i grandi assenti anche i due romanisti Smalling e Abraham autori di un’ottima stagione con la maglia giallorossa.

The wait is over.

It’s the official #ThreeLions squad announcement for the @FIFAWorldCup! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/XKJFbaDM0t

— England (@England) November 10, 2022