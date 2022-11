Germania: Gosens non convocato, c’è il 17enne Moukoko

A dieci giorni esatti dall’inizio del Mondiale in Qatar le varie nazionali stanno diramando le liste dei convocati, la Germania inserisce il 17enne talento del Borussia Dortmund Moukoko, non presente nella lista invece il laterale interista Robin Gosens.



Anche quest’anno la Germania sarà senza dubbio una delle grandi favorite del Mondiale, i tedeschi hanno una squadra forte e completa in ogni reparto oltre che, storicamente, molto difficile da affrontare.

Nel primo pomeriggio il commissario tecnico Hansi Flick ha diramato la lista dei 26 convocati per il Qatar escludendo il laterale nerazzurro Robin Gosens.

Il tedesco aveva fatto vedere grandi cose a Bergamo dove, con l’Atalanta di Gasperini, era riuscito ad entrare con merito nelle gerarchie della nazionale.

Il suo passaggio all’Inter, avvenuto lo scorso gennaio, ha rappresentato però un flop sia per l’esterno che per il club nerazzurro con Gosens che continua a faticare a trovare spazio e potrebbe finire addirittura sul mercato nella prossima finestra invernale.



𝐆𝐄𝐑𝐌𝐀𝐍𝐘 🇩🇪 Here it is – our 26-man squad for the 2022 @FIFAWorldCup in Qatar 🏆 pic.twitter.com/U3KGoU5lnz — Germany (@DFB_Team_EN) November 10, 2022

La Germania convoca Moukoko, Sanè presente nella lista

Poche sorprese nelle convocazioni fatte dal commissario tecnico Flick ma sicuramente una piacevole notizia per i tifosi tedeschi, Leroy Sanè è nella lista dei convocati.

Il calciatore del Bayern Monaco è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio e la sua partecipazione resta comunque in dubbio, la convocazione è sicuramente un segnale positivo sulle condizioni fisiche del numero 10.



Come previsto nella lista non figura il nome di Robin Gosens che sta faticando ad imporsi nella sua nuova avventura all‘Inter.

Novità importante invece in attacco con il giovane attaccante del Borussia Dortmund Moukoko che prenderà parte alla spedizione per il Qatar.

Il 17enne tedesco si sta mettendo in mostra con la maglia dei gialloneri e recentemente è stato protagonista di una clamorosa doppietta contro il Bochum, per lui la grande occasione di mettersi definitivamente in mostra in Qatar.

Presente nella lista il match winner del 2014 Mario Gotze.

Ecco i 26 convocati della Germania:

Portieri: Neuer (Bayern Monaco), Ter Stegen (Barcellona), Trapp (Eintracht Francoforte)

Difensori: Bella Kotchap (Southampton), Ginter (Friburgo), Gunter (Friburgo), Kehrer (West Ham), Klostermann (Lipsia), Raum (Lipsia), Rudiger (Real Madrid), Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Sule (Borussia Dortmund)

Centrocampisti: Brandt (Borussia Dortmund), Goretzka (Bayern Monaco), Gotze (Eintracht Francoforte), Gundogan (Manchester City), Hofmann (Borussia Moenchengladbach), Kimmich (Bayern Monaco)

Attaccanti: Adeyemi (Borussia Dortmund), Fullkrug (Werder Brema), Gnabry (Bayern Monaco), Havertz (Chelsea), Moukoko (Borussia Dortmund), Musiala (Bayern Monaco), Muller (Bayern Monaco), Sané (Bayern Monaco).