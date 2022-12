Tragedia ai Mondiali 2022 in Qatar, morto Grant Wahl: il giornalista sarebbe stato colto da un malore fatale mentre si trovava in area stampa.

Il reporter aveva 49 anni e il 21 novembre scorso un episodio che lo ha visto protagonista allo stadio aveva destato clamore.

Grant Wahl era un reporte di 49 anni che operava per la Cbs. Inviato ai Mondiali in Qatar, il 21 novembre scorso era stato fermato allo stadio per aver indossato una maglietta arcobaleno, episodio che lo ha reso famoso anche in Italia in poco tempo.

Secondo quanto emerso, il giornalista sarebbe stato colpito da un malore in tribuna stampa. Trasportato d’urgenza in ospedale, sarebbe deceduto all’alba di oggi.

Shock nel giornalismo USA: addio a uno dei più famosi reporter americani

Grant Wahl, riporta La Gazzetta dello Sport in un articolo sulla sua tragica morte in Qatar, sebbene appena 49enne vantava una carriera di spicco nel mondo del giornalismo sportivo.

Nel corso della sua vita professionale, infatti, si sarebbe affermato come uno dei più noti giornalisti di calcio degli Stati Uniti. La tragedia si sarebbe consumata all’alba a Doha, mentre il reporter, inviato Cbs in Qatar per seguire i Mondiali 2022, copriva la partita di Coppa del Mondo tra Argentina e Olanda. La ricostruzione della dinamica Nelle ultime ore, la notizia della morte di Grant Wahl ha fatto il giro del mondo e spunta una prima ricostruzione sulla dinamica della tragedia. Secondo quanto riportato da alcuni media statunitensi, il giornalista 49enne si sarebbe sentito male in tribuna stampa al Lusail Iconic Stadium. Colto da improvviso malore durante i tempi supplementari, Wahl sarebbe caduto all’indietro mentre si trovava nella sua postazione e la situazione sarebbe apparsa subito gravissima. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi nello stadio, e il successivo trasferimento in ospedale, per il giornalista non ci sarebbe stato nulla da fare. In queste ore, The Wall Street Journal riporta che Grant Wahl sarebbe morto per un attacco cardiaco, forse un infarto.