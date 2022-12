Rapina a mano armata a casa Sterling, ecco perché ha lasciato il ritiro

Brutto episodio per l’attaccante del Chelsea Raheem Sterling, il numero 10 dell’Inghilterra ha lasciato il Qatar a poche ore dal fischio d’inizio della sfida tra la nazionale dei tre leoni ed il Senegal per una rapina a mano armata avvenuta nella sua villa di Londra.

Il calciatore inglese ha avuto un permesso da Southgate e non è ancora chiaro se rientrerà per il quarto di finale contro la Francia.



L’assenza di Raheem Sterling dalla lista dei convocati per l’ottavo di finale contro il Senegal ha stupito tutti, le prime indiscrezioni parlavo di “motivi personali” oggi però il Guardian ha ricostruito la vicenda affermando come la famiglia del calciatore sia stata vittima di una rapina armata che ha costretto il numero 10 a tornare in Inghilterra.

Stando alla ricostruzione fatta il calciatore avrebbe chiesto a Southgate il permesso per lasciare il Qatar e tornare a casa, accordo prontamente concesso anche dalla Federcalcio inglese.

Al momento non è ancora chiaro se Sterling farà ritorno in Qatar per giocare il quarto di finale contro la Francia o no, nei prossimi giorni arriverà la comunicazione ufficiale da parte della Federcalcio inglese.

Raheem Sterling’s home was raided by armed invaders on Saturday, while his partner and young children were in the house.

Raheem’s hugely committed to England but wanted to get home, supported by Southgate, the FA and all teammates.

He will decide if/when will be time to return. pic.twitter.com/rdiZ3LVxub

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 5, 2022