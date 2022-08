Inflazione schizza al +8,4%: una situazione simile solo nel 1985

By

L’inflazione, in Italia, ha raggiunto i livelli del 1985: +8,4%, mai così alta da 37 anni a questa parte. Ecco da cosa dipende.

A causa del costo dell’energia, che fa lievitare i prezzi, l’inflazione italiana è arrivata al massimo storico. Un livello, pari al +8,4%, che non si raggiungeva dal 1985. Dopo trentasette anni, dunque, e una guerra in corso tra Russia e Ucraina, il nostro paese si ritrova ad affrontare un’impennata dei costi che grava notevolmente sul reddito delle famiglie italiane.

Inflazione, raggiunti i livelli del 1985: +8,4%

Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e con la conseguente crisi energetica che ne è derivata, non potevano non esserci delle ripercussioni sul piano dell’inflazione.

Sono i dati che ha comunicato l’Istat e che hanno allarmato anche la Confcommercio, che segnala costi di distribuzione triplicati che stanno mettendo in ginocchio 120 mila aziende.

Nel mese di agosto, la curva dell’inflazione è salita ancora, raggiungendo un preoccupante 8,4%. Un dato che può essere riscontrato, storicamente, nel 1985, anno in cui si verifico una situazione simile: nel dicembre di 37 anni fa, infatti, arrivò a +8,8%.

Per quel che concerne i prezzi al consumo, l’Istat fa sapere che si è registrato un incremento dello 0,8% mensilmente.

La crisi energetica come causa principale

L’Istat conferma che è stata la crisi energetica a innescare tale meccanismo, che ha inciso non sono sui prezzi di carburanti e gas, ma anche su beni durevoli e gli alimentari lavorati.

Il carrello della spesa subisce, anch’esso, un’impennata del +9,7%, valore che non si riscontrava da giugno 1984.

Incrementati i prezzi dei prodotti per la cura della persona e della casa, che passano dal +9,1% al +9,7%. Diminuiscono quelli maggiormente acquistati dal +8,7% al +7,8%. Per quel che concerne i servizi la crescita è stabile.

L’inflazione, però, non riguarda solo l’Italia, ma tutti i paesi che fanno parte dell’eurozona e la stessa Londra che in borsa perde il -1,26%.

Anche Milano perde il -0,6%. Si teme, dunque, che la crisi energetica possa far salire ulteriormente il prezzi del gas, nonostante le manovre messe in atto per fronteggiare tale situazione innescata dal conflitto russo-ucraino.

Che cos’è l’inflazione?

L’inflazione è il termine che si usa per descrivere l’aumento dei prezzi. La velocità con cui i prezzi salgono è chiamata tasso di inflazione.

L’inflazione si riferisce a un ampio aumento, nel corso del tempo, dei prezzi di beni e servizi in tutta l’economia, erodendo, nei fatti, il potere d’acquisto della moneta, sia per i consumatori che per le imprese.