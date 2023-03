Inflazione, ecco quale sarebbe la città italiana più colpita dagli aumenti dei prezzi

L’inflazione colpisce e affonda ed è questa la città italiana a subire gli aumenti dei prezzi in maniera notevole.

I prezzi nell’ultimo periodo hanno fatto i conti con una inflazione altissima, tanto che in alcune città i prezzi sono triplicati. Non si parla solo della classica spesa del supermercato, ma anche di altri prodotti e beni alla persona necessari per una vita quotidiana. Le stime parlano chiaro ed è proprio questa la città che ha subito gli aumenti dei prezzi più delle altre. Un quadro generale che lascia poco all’immaginazione.

Inflazione: come impatta sulle famiglie italiane

In un periodo di forte crisi e incertezza, le stime attuali portano a voler dare maggiore importanza su quelle che sono le città colpite dall’inflazione. Nessuna è rimasta indenne da questi aumenti, ma una in particolare ha subito il colpo pagando più delle altre.

L’Unione Nazionale Consumatori ha studiato l’aumento dei prezzi e i dati rilasciati dall’Istat nel mese di febbraio. Il calcolo proposto è quello dell’aumento della spesa annua media di una famiglia di tre persone come esempio. È emerso che la città meno cara sia Potenza, con una inflazione che non supera il 6,5%.

Inoltre, dallo studio sembra che l’inflazione stia rallentando, soprattutto per alcuni beni come i tabacchi per esempio. L’Istat ha rilevato anche la flessione che è una conseguenza della tensione dei prezzi dell’energia, regolamentata e non. Ovviamente, il comparto degli alimentari è sempre in aumento con una accelerazione che non lascia spazio ad interpretazione.

La classifica stilata prendendo in riferimento il mese di Febbraio ha messo l’accento sulle città che sono state colpite dall’inflazione, con un primo posto che lascia di stucco. Il decimo posto si apre con Catania e una inflazione maggiore del 10%, per poi seguire con Brescia all’8,9%.

Perugia segue a ruota con un dato importante, infatti una famiglia su tre all’anno spende una cifra di circa 2.800 euro per la spesa.

Qual è la città più colpita dagli aumenti dei prezzi

La classifica prosegue con Bologna che ha raggiunto una inflazione del 9,2% e poi Trento con un aumento di 3.000 euro per la spesa a famiglia.

Sempre in Emilia Romagna, in classifica si posiziona anche Modena con un aumento di circa 2.900 euro per famiglia e poi Genova, una città che ha sfiorato l’11% di percentuale.

Bolzano ha raggiunto il primo posto in classifica, con una spesa di 3.261 euro per una famiglia media di tre persone all’anno.

Nonostante la classifica, gli esperti lanciano l’allarme proprio perché ci si basa su un modello di aumento notevole. Le ultime in classifica hanno comunque avuto un impatto negativo sui prezzi della spesa, delle bollette, di beni comuni e dei trasporti. Uno studio che ha confermato di come l’inflazione di questo ultimo periodo hanno lanciato un velo nero sulla maggior parte delle regioni in Italia.