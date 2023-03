Dantedì, il 25 marzo si celebra Dante Alighieri: gli eventi da non perdere

By

Tutte le città italiane oggi festeggiano il Dantedì, la giornata che celebra il padre della lingua italiana Dante Alighieri. Tante le iniziative organizzate in tutta Italia per festeggiare questa giornata culturale.

Il 25 marzo 2023 si festeggia, come ogni anno, il sommo poeta Dante Alighieri, grazie al Dantedì la giornata nazionale istituita dal Ministero della Cultura in sua memoria.

Una giornata sempre ricca di eventi e celebrazioni in tutta Italia, dove in ogni città si ricordano le opere di Dante tramite un viaggio unico, fatto di visite guidate, racconti affascinanti e spettacoli. Ecco cosa c’è da non perdere oggi nelle maggiori città italiane.

L’Italia celebra il Dantedì, ecco le iniziative

Come ogni anno, anche il 25 marzo 2023 si celebra il Dantedì, la giornata in ricordo del sommo poeta Dante Alighieri, colui che ha creato la lingua italiana e ha donato ai suoi posteri opere importanti come La Divina Commedia.

Sono tante anche quest’anno le iniziative organizzate nel nostro Paese in questo giorno, una data simbolica perché, secondo gli studiosi del settore, proprio il 25 marzo sarebbe la data d’inizio del viaggio nell’aldilà di Dante, raccontato nella sua opera.

Si parte da Bologna, dove alla pinacoteca inizierà un viaggio nelle opere del poeta, per poi andare a Napoli, dove a Palazzo Reale è stata organizzata una visita speciale sul tema del Paradiso di Dante.

Ci saranno poi altre iniziative, come concerti a Milano e a Salerno, e tante altre iniziative interessanti.

A Salerno, infatti, al Teatro Giuseppe Verdi ci sarà un concerto in onore del poeta, con giovani talenti del Conservatorio che eseguiranno la Dante-Symphonie per orchestra e coro di Franz Liszt.

Le altre iniziative del Dantedì

Tutti gli appassionati di cultura e letteratura non possono perdere le iniziative relative al Dantedì oggi, 25 marzo, per celebrare una delle figure letterarie più importanti della nostra storia.

Continuiamo a vedere quali sono gli eventi imperdibili: andiamo a Firenze, dove ai Musei del Bargello ci sarà un programma dedicato all’epoca di Alighieri, ovvero il Medioevo, con visite guidate che avranno come sfondo la vita del sommo poeta.

A Reggio Calabria, invece, al Planetario metropolitana questa sera alle 19 invita i cittadini a “Osservare il Cielo con gli occhi di Dante”, guardando le stelle e leggendo dei passi importanti della Divina Commedia.

Non solo in Italia, però, Dante Alighieri è così celebrato: infatti, oggi anche a Buenos Aires, in Argentina, il nostro letterato verrà ricordato con alcune iniziative.

Infatti, il Consolato Generale d’Italia della capitale argentina presenta il poeta fiorentino attraverso i suoi luoghi, da Firenze a Roma, attraverso diverse video interviste.

Un’iniziativa molto interessante, non solo per tutti gli italiani all’estero, ma anche per la popolazione locale che vuole conoscere di più su questa importante figura culturale.