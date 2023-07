Caldo anomalo di 47 gradi in Italia, colpita proprio questa regione: vai al mare

By

In arrivo un caldo anomalo in Italia, pare che ci saranno addirittura 47 gradi. Una regione in particolare verrà investita da queste temperature, scopriamo di quale regione si tratta!

Sono in arrivo temperature molto elevate nel nostro paese, in Sardegna pare si registreranno addirittura 47 gradi. Le previsioni di questo caldo anomalo interessano il periodo che va dalla giornata di venerdì in poi. Scopriamo tutte le news che ci aspettano per questa estate!

In arrivo il caldo anomalo dall’Africa

Dopo un inizio estate ballerino, pare che a breve tutto cambierà radicalmente. Infatti, se finora abbiamo assistito a fenomeni temporaleschi un po’ ovunque, in particolare nel nord del Paese, fra qualche giorno potremmo assistere ad un cambio di marcia radicale.

Pare stia per arrivare un caldo anomalo nella nostra penisola, soprattutto in alcune regioni. Dunque, niente a che vedere con il sole fugace apparso finora, che si è alternato a piogge e perfino a leggere grandinate, perché sta per arrivare il vero caldo estivo, quello che non fa respirare.

Tuttavia, come affermato dal sito www.iLMeteo.it, a Nord proseguirà ancora per un po’ la fase instabile, almeno fino alla giornata di giovedì, in cui ci saranno ancora temperature fresche.

Dalla giornata di venerdì 7 luglio tutto questo lascerà posto all’aria molto calda che giunge dall’Algeria, che si diffonderà ovunque.

Da quanto preannunciato dal fondatore del sito www.iLMeteo.it Antonio Sanò, questo anticiclone africano che arriverà in Italia sarà più forte di quello precedente e porterà temperature elevatissime.

Temperature fino a 47 gradi in Sardegna

Le temperature cominceranno ad elevarsi a partire dalla giornata di venerdì 7 luglio. Il caldo arriverà un po’ ovunque in Italia e interesserà in linea generale tutte le regioni, ma in alcune verrà avvertito ancora di più perché ci saranno temperature anomale.

In Sardegna, per esempio, sono previsti addirittura 47 gradi, che potranno registrarsi a partire dalla giornata di sabato 8 luglio. Il caldo afoso investirà questa regione con temperature elevatissime e quasi irrespirabili, perciò bisognerà fare attenzione.

Questa ondata di caldo che partirà da venerdì è destinata a durare almeno fino alla metà di luglio, soprattutto nelle regioni meridionali e nelle isole. Un po’ in tutta Italia sarà comunque stabile e permetterà di andare al mare a godersi la tintarella.

Tuttavia, nelle regioni settentrionali potrà esserci qualche interruzione a partire da martedì della settimana prossima. Infatti, al nord il caldo anomalo potrebbe lasciare posto a qualche acquazzone, ma si tratterà di cose passeggere.

Finalmente, dunque, dopo l’inizio estivo non proprio piacevole, gli italiani potranno recarsi nelle località balneari per stare al sole e fare il bagno senza il rischio che si scateni qualche temporale.

Cosa succederà nel dettaglio

Come abbiamo visto, nelle giornate di Martedì 4 e Mercoledì 5 luglio al nord si sono verificati dei temporali in serata, mentre al centro la situazione c’è stato solamente qualche fenomeno piovasco. Al sud invece c’è stato il sole e le temperature non hanno superato i 30 gradi.

Nella giornata di giovedì 6 luglio il tempo instabile continuerà a nord del paese, con possibili rovesci e temporali nel Nordovest e sul Triveneto. Anche nella Pianura Padana potranno esserci eventi temporaleschi, che renderanno fresca la giornata.

Il tempo sarà soleggiato al centro, mentre al sud le temperature tenderanno ad innalzarsi. Dalla giornata di venerdì 7 luglio il caldo interesserà anche il nord, dove ci saranno tanto sole e temperature alte.

Il caldo aumenterà anche al centro e al sud, confermando così l’ingresso di Cerbero, l’anticiclone africano proveniente dal territorio algerino, che si estenderà per tutto il weekend. Le temperature più alte, come già detto, potranno registrarsi in Sardegna, e raggiungere i 47 gradi.

Le previsioni confermano quindi la tendenza al caldo nella prima settimana di luglio, anche se quest’anno il caldo vero sta arrivando con un certo ritardo.