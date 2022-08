Linda Cerruti dopo i commenti sessisti: “Denuncio tutti”

Linda Cerruti sta concretizzando l’idea di procedere per vie legali in seguito ai diversi commenti sessisti ricevuti sotto il suo ultimo post pubblicato sulla sua pagina instagram personale.

La campionessa italiana di nuoto sincronizzato si affiderà infatti ai servizi della polizia postale per non far passare questi commenti inosservati. I social da sempre sono luogo di commenti sessisti da parte di soggetti che con troppa leggerezza utilizzano questi canali di comunicazione.

Questa infatti non è la prima volta che una donna riceve commenti sessisti sotto le proprio foto, ma questa volta la Cerruti non farà finta di niente. La decisione che ha preso infatti la vedrà denunciare le persone che hanno leso la sua figura e anche il suo sentirsi donna.

Spesso infatti i profili delle celebrità ricevono migliaia di commenti e a volte, alcuni sono sessisti, discriminatori e incrementano questa cattiveria gratuita che ormai fa da padrone su queste piattaforme.

Linda Cerruti e i commenti sessisti

La pluricampionessa italiana di nuoto sincronizzato Linda Cerruti ha deciso nei giorni scorsi di pubblicare una sua foto in costume mentre era in spiaggia. La particolarità della foto è la scelta di mettere in mostra le otto medaglie vinte negli scorsi campionati.

La Cerruti con una posa atletica ha messo in bella vista le sue vittorie e anche il suo fisico statuario. Questo avrebbe scatenato diversi commenti sessisti sotto il suo post.

Ed è proprio lei a voler parlare degli insulti sessisti ricevuti con un post rivolto proprio a quelle persone che hanno commentato con troppa leggerezza il suo scatto che immortalano le sue vittorie e tutti i sacrifici per raggiungerli.

Adesso la pluricampionessa però andrà alla polizia postale e denuncerà questo gesto sessista. Ed è proprio così che si risponde a questi tipi di commenti: con la denuncia.

Il post di sfogo della campionessa italiana

Linda Cerruti a seguito di quei commenti ha deciso di scrivere un post in merito a questo gesto sessista e irrispettoso nei suoi confronti. La campionessa scrive e sottolinea come sia rimasta a dir poco basita e schifata dai commenti fuori luogo ricevuti. Li ha identificati come sessisti e volgari e questa, sembrerebbe non essere la prima volta.

La Cerruti sempre in questo post ha sottolineato come dopo tanti anni di allenamenti e sacrifici sia inaccettabile ricevere questi tipi di commenti. Si dice addolorata dal modo becero in cui è stato trasformato un post che voleva essere di vittoria in un post a sfondo sessista.

Vedremo adesso come procederanno le forze dell’ordine e come questi soggetti saranno puniti.