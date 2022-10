India, crolla ponte con centinaia di persone: era stato appena ristrutturato

In India, precisamente nella città di Morbi, un ponte da poco ristrutturato è crollato improvvisamente. Numerosissime le persone sopra il ponte e circa 60 i morti.

Il crollo del ponte è avvenuto nella città indiana di Morbi, precisamente nel Gujarat occidentale. Il ponte era sospeso sul fiume Machchu e il crollo ha dato vita ad un vero e proprio disastro.

Le immagini, rese pubbliche dalle tv locali, mostrano centinaia di persone appese al ponte in cedimento che tentano di salvarsi.

Il crollo del ponte della città di Morbi

In India si è verificata una vera e propria tragedia. Infatti il ponte pedonale della città di Morbi è crollato causando un gran numero di morti.

Il ponte, esistente da circa un secolo, era stato riaperto solo 4 giorni fa a causa di lavori di ristrutturazione. Questo però non aveva ancora ottenuto il certificato d’idoneità da parte del comune.

Il crollo è avvenuto proprio nella giornata in cui la gente del posto si reca maggiormente sul ponte. In quanto questo è rinomato all’interno della città proprio come luogo dove trascorrere domeniche tranquille, conducendo simpatici picnic in famiglia.

Il crollo purtroppo, come riportato dal Times of India, è avvenuto proprio a causa del troppo peso delle persone presenti sul ponte.

Attualmente il bilancio dei morti è di circa 60 persone. Numerose però i feriti. Dalle immagini trasmesse dalle emittenti televisive, centinaia di persone sono rimaste appese al ponte crollato per tentare di salvarsi. Importante anche l’attività dei soccorsi giunti sul luogo.

Narendra Modi, il primo ministro indiano che si trovava per tre giorni in visita proprio nel Gujarat, ha affermato di essere profondamente dispiaciuto per l’accaduto. Rassicurando poi le famiglie delle vittime che il suo ufficio provvederà a compensarli monetariamente.

Un’altra tragedia simile avvenuta in India

Il crollo del ponte di Morbi non è l’unica tragedia di questo tipo che ha caratterizzato l’India in questi ultimi mesi. Infatti nel mese di settembre all’interno dello stato del Pujab, una giostra di un affollatissimo luna park è crollata improvvisamente, causando allo stesso tempo diversi danni irreversibili alle persone presenti.

In questo caso la giostra teoricamente aveva tutte le carte in regola. In ogni caso diverse persone hanno fatto notare l’assenza di tutte le misure di sicurezza necessarie. Il macchinario si è staccato proprio mentre era in moto, con a bordo diverse persone, per la maggior parte giovanissimi.

Questi eventi accidentali fanno rabbrividire proprio a causa della loro imprevedibilità, spetterebbe alle istituzioni attuare tutte le misure possibili per evitarli.